Şivesiyle kırıp geçen Mehmet Akif Yazıcı meğer... MasterChef Rizeli Mehmet’in asıl mesleği bakın neymiş!

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da mutfaktaki çekişmeli rekabetin yanı sıra, yarışmacıları ve jüri üyeleri arasındaki eğlenceli anlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Rizeli Mehmet ile Şef Mehmet Yalçınkaya arasında geçen esprili diyalog, sosyal medyada kahkaha fırtınasına sebep oldu.