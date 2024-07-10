Şivesiyle kırıp geçen Mehmet Akif Yazıcı meğer... MasterChef Rizeli Mehmet’in asıl mesleği bakın neymiş!

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da mutfaktaki çekişmeli rekabetin yanı sıra, yarışmacıları ve jüri üyeleri arasındaki eğlenceli anlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Rizeli Mehmet ile Şef Mehmet Yalçınkaya arasında geçen esprili diyalog, sosyal medyada kahkaha fırtınasına sebep oldu.
MasterChef'te Rize'den Gelen Sempati Fırtınası: Mehmet Akif Yazıcı
MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, üçlü düelloların başlamasıyla heyecan da doruğa ulaştı. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri ise Rizeli Mehmet Akif Yazıcı oldu.
Yarışmaya Karadeniz enerjisiyle hızlı bir giriş yapan Mehmet Akif, şeflerin geri sayımını beklemeden malzemelerini açmaya başlayınca stüdyoyu kahkaha boğdu.