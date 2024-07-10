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Şivesiyle kırıp geçen Mehmet Akif Yazıcı meğer... MasterChef Rizeli Mehmet'in asıl mesleği bakın neymiş!

MasterChef Türkiye'nin son sezonunda tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Akif Yazıcı, yeteneği ve sempatik kişiliğiyle hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Genç şef adayı için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 13:48 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 13:49
Şivesiyle kırıp geçen Mehmet Akif Yazıcı meğer... MasterChef Rizeli Mehmet’in asıl mesleği bakın neymiş!

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MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da mutfaktaki çekişmeli rekabetin yanı sıra, yarışmacıları ve jüri üyeleri arasındaki eğlenceli anlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Rizeli Mehmet ile Şef Mehmet Yalçınkaya arasında geçen esprili diyalog, sosyal medyada kahkaha fırtınasına sebep oldu.

MasterChef'te Rize'den Gelen Sempati Fırtınası: Mehmet Akif Yazıcı

MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, üçlü düelloların başlamasıyla heyecan da doruğa ulaştı. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri ise Rizeli Mehmet Akif Yazıcı oldu.

Yarışmaya Karadeniz enerjisiyle hızlı bir giriş yapan Mehmet Akif, şeflerin geri sayımını beklemeden malzemelerini açmaya başlayınca stüdyoyu kahkaha boğdu.

Mehmet Şef'in "Niye beklemeden açıyorsun?" sorusuna verdiği içten ve samimi cevaplar, hem şeflerin hem de izleyicilerin gönlünü fethetti.

ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Asıl medleği hayvancılık olan Mehmet Akif Yazıcı, MasterChef hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Eleme turunda yaptığı hamsili içli köfte ile yeteneğini konuşturan Mehmet Akif, bir sonraki aşamada da lezzetli bir saç tava ile üst tura çıkmayı başardı.

Aceleci tavırları ve doğal kişiliğiyle izleyenlerin sempatisini kazanan Mehmet Akif Yazıcı, MasterChef Türkiye serüveninde daha ne kadar ilerleyecek? Bu keyifli ve heyecan dolu yolculuğu hep birlikte izleyeceğiz.

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