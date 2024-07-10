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Bomba proje için tarih verildi! Rabia Soytürk'ün partneri belli oldu

Türk televizyon dünyasının usta isimlerinden Osman Sınav, yenilikçi ve çarpıcı projeleriyle bilinir. Yeni dizisi "Kör Nokta" ile atv ekranlarına büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici projede, genç ve yetenekli oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ile Rabia Soytürk başrolleri paylaşıyor. "Kör Nokta", izleyicileri sürükleyici bir hikaye ve unutulmaz karakterlerle buluşturacak, Osman Sınav'ın imzasını taşıyan bu dizi, televizyon ekranlarında yeni bir dönemi başlatmayı vaat ediyor.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:55
Bomba proje için tarih verildi! Rabia Soytürk’ün partneri belli oldu

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Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği ve senaryosu Funda Alp ile Didem Kaplan tarafından kaleme alınan "Kör Nokta", büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika dolu olayları konu alacak. Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak olan dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ VE RABİA SOYTÜRK "KÖR NOKTA" DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE!

Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv için hazırladığı "Kör Nokta" dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi, Sinegraf imzasını taşıyor ve yönetmen koltuğunda Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin başrollerinde ise yetenekli oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk yer alacak.

"Kör Nokta" dizisinin senaryosu Funda Alp ve Didem Kaplan tarafından kaleme alınıyor. Dizi "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alıyor ve büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Dizi, suç ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek adalet savaşı üzerine kurulu. Bu savaşın galibi veya mağlubu, sadece aşk tarafından belirlenecek.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan "Kör Nokta"nın cast çalışmaları hızla devam ediyor. Dizinin hayranları, merakla ilk bölümü bekliyor.

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