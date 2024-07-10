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Yeşilçam'ın Afroditi Banu Alkan hakkında şaşırtan gerçek! Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlenen Banu Alkan'ın gerçek ismi..

Ekranların enerjik ve gençlik dolu yıldızı Banu Alkan, "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 66 yaşına rağmen gençlere taş çıkartan görüntüsüyle ve "Afrodit" lakabıyla yıllara meydan okuyan Alkan, geçmişiyle ilgili az bilinen bir detayıyla şaşırtıyor.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 14:38 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 14:38
Yeşilçam’ın Afroditi Banu Alkan hakkında şaşırtan gerçek! Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlenen Banu Alkan’ın gerçek ismi.. 1

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle "Afrodit" lakabını sonuna kadar hak eden Banu Alkan, 66 yaşında bile gençlere taş çıkartacak güzellikte.

Yeşilçam’ın Afroditi Banu Alkan hakkında şaşırtan gerçek! Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlenen Banu Alkan’ın gerçek ismi.. 2

Hırvatistan doğumlu olan sanatçının gerçek adı, Türk vatandaşlığına geçmeden önce Liz Remka Rebronja'ydı.

Yeşilçam’ın Afroditi Banu Alkan hakkında şaşırtan gerçek! Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlenen Banu Alkan’ın gerçek ismi.. 3

Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de Yugoslavya'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Alkan, 1966 yılında ailesiyle birlikte Balıkesir'in Edremit ilçesine göç etti.

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