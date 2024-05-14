50 yıldır 1 kilo bile almamasının sırrı! 78’lik Ajda Pekkan’ın kırışıklık gideren besini! Süper Star diyeti ile...

Ajda Pekkan, 78 yaşında olmasına rağmen fit ve enerjik görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı, merak eden hayranları için büyük bir ilgi konusu. Pekkan geçtiğimiz yıllarda beslenme düzenini değiştirdiğini ve sadece belirli besinleri tükettiğini açıkladı. İşte Ajda Pekkan'ın formda kalmasını sağlayan "Süper star diyeti":