50 yıldır 1 kilo bile almamasının sırrı! 78’lik Ajda Pekkan’ın kırışıklık gideren besini! Süper Star diyeti ile...

Ajda Pekkan, 78 yaşında olmasına rağmen fit ve enerjik görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı, merak eden hayranları için büyük bir ilgi konusu. Pekkan geçtiğimiz yıllarda beslenme düzenini değiştirdiğini ve sadece belirli besinleri tükettiğini açıkladı. İşte Ajda Pekkan'ın formda kalmasını sağlayan "Süper star diyeti":
KIRIŞIKLIK GİDEREN BESİN: BEZELYE
Antioksidanlar:
Serbest radikallerle savaşarak cilt hücrelerini korur.
C Vitamini:
Kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını korur.
K Vitamini:
Cilt hücrelerini yeniler ve cilt tonunu eşitler.
Protein ve Amino Asitler:
Cilt dokusunu onarır ve yeni hücrelerin oluşumuna katkıda bulunur.
Folat:
Cilt hücrelerinin DNA onarımını destekler.
Diyetinize Dahil Etme Yolları:
Salatalar: Taze veya buharda pişirilmiş bezelye ekleyin.
Çorbalar: Bezelye çorbası yapın.
Yemekler: Et ve sebze yemeklerine ekleyin.
Smoothie: Yeşil smoothie'lere ekleyin.