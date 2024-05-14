Özge Yağız 32 beden olma sırrını kalem kalem açıkladı! Safir’in Feraye’si çıtı pıtı halini bu rutine borçlu!

1 bardak su Siyah kahve (şekersiz, süt eklenmeden) Yulaf ezmesi veya tam buğday gevrekleri (süt veya yoğurt ile tercih edilebilir) Yarım muz veya başka bir meyve Bir avuç fındık veya badem

1 bardak su Siyah kahve (şekersiz, süt eklenmeden) Izgara tavuk göğsü veya balık filetosu Bulgur pilavı veya kahverengi pirinç Izgara sebzeler (örneğin; brokoli, kabak, patlıcan) Yeşil salata (marul, roka, salatalık, domates gibi çeşitli yeşillikler ile)

SAĞLIK UYARISI

Bu diyet listesi genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Her bireyin metabolizması, sağlık durumu ve beslenme ihtiyaçları farklıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için kişisel sağlık koşullarınızı ve beslenme gereksinimlerinizi dikkate alarak bir uzmandan veya diyetisyenden tavsiye almanız önemlidir. Ayrıca, dengeli bir beslenme planı ve düzenli egzersiz yapılması sağlık açısından önemlidir.