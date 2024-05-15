"Eğer diziye başlamasaydım..." Gönül Dağı'nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf!

Gönül Dağı'nın yıldızından yıllar sonra gelen itiraf herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuk performansı ile izleyicilerin kalbini kazanan Çağlar, aynı zamanda güzel sesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.
MÜZİKLE DE YAKINDAN İLGİLENİYOR
Oyunculuğunun yanı sıra müziğe olan ilgisi ile de tanınan Hazal Çağlar, sesiyle de izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Güzel sesiyle dikkat çeken oyuncu, müziğin hayatındaki yerinin de önemli olduğunu belirtti.
KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI
Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile büyük bir başarı elde etti. Bu karakterle kendisini bulduğunu ifade eden Çağlar, "Asuman ile çok benziyoruz. Özellikle baba figürlerimiz çok benziyor. İlk sezonlarda sahneleri çekerken, bazen Ege Abi'ye dönüp 'Ben bunu daha önce yaşamıştım Ege Abi' derdim" şeklinde konuştu.