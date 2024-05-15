Kızılcık Şerbeti’nde fitili ateşleyecek veda; Görkem için rest çekildi! 5 oyuncu gitti yerine...

Doğa'nın verdiği cevap, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde, Doğa'nın duygusal ikilemleri ve Fatih'in teklifine karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

GÖRKEM'İN PLANI NE?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Giray'ın beklenmedik bir adım atarak Nilay'ın pişik kremi formülünü piyasaya sürmeye karar vermesiyle Ünal ailesine daha da yakınlaştığı görülüyor. Bu hamle, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı.

Giray'ın bu kararı, Ünal ailesi ile ilişkilerini daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Ancak, bu durum eski eşi Fatih'i rahatsız ederken, Görkem ise Fatih'in mutsuzluğunu fırsata çevirmek için yeni planlar yapmaya başlıyor. Fragmanda Görkem'in bu planlarına dair ipuçları da dikkat çekiyor.

Fatih'in Görkem'e rest çekip Doğa'ya geri dönmek istemesi büyük şaşkınlık yarattı. İzleyiciler, Fatih ile Görkem arasındaki gerilimin nasıl bir boyuta ulaşacağını merakla bekliyor.