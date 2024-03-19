14 yaş farkı var! Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeliyle...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı merak edildi. Aslen Diyarbakırlı olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük olan eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Mehmet Yılmaz Ak'ın Kardeşlerim dizisinde rol alan eski sevgilisi kim...