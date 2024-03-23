Bahar dizisinde yürekleri parçalayarak ayrılık! 6 bölümlük serüvende bir ilk oldu

Dizi Bahar'ın hastanede parlayan kariyerinin Timur'un kurguladığı bir tuzak sonucu beklenmeyen bir şekilde kesintiye uğramasını konu alıyor. Bu tuzak, Bahar'ı hastaneden ayrılmak ve yıllardır hayalini kurduğu doktorluk mesleğine veda etmek zorunda bırakıyor. Bu durum dizinin takipçileri arasında büyük bir hayal kırıklığına ve üzüntüye neden oluyor.