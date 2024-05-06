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Fatih Görkem'i amcasıyla bastı! "Doğa'yı hiç aldatmasaydın..." Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı!

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı sevilen dizi "Kızılcık Şerbeti" dizisinde özellikle Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşmanın Fatih'i nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini ve dizinin gelecek bölümlerinde nelerin yaşanacağını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 07:58 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:58
Fatih Görkem’i amcasıyla bastı! Doğa’yı hiç aldatmasaydın... Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı!

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Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı sevilen dizi "Kızılcık Şerbeti", heyecan dolu 61. bölümüyle izleyiciler tarafından bekleniyor. Son bölümde izleyicileri derinden etkileyen sahnelerin ardından, yeni bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. İşte Kızılcık Şerbeti fragmanı ve tüm detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜMDE İŞLER KARIŞIYOR!

Dizi "Kızılcık Şerbeti"nin son bölümünde izleyicileri şok eden gelişmeler yaşandı. Fatih, Doğa ve Giray'ın öpüşmesini gördükten sonra adeta deliye dönerek hesap sormak için Doğa'nın peşine düşer. Ancak, Doğa, Fatih'in sözleri karşısında büyük bir öfkeyle karşılaşır ve sinirlenerek Fatih'e bir tokat atar.

Öte yandan, Görkem ise evde sürekli olarak Giray ve Doğa'nın adının geçmesinden rahatsız olmaya başlar. Bu durum, evdeki gerginliği artırırken, Görkem'in duygusal çıkmazı da izleyicilerin dikkatini çeker.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü, karakterler arasındaki çatışmaların ve duygusal gelişmelerin doruk noktasına ulaştığı bir bölüm oldu. İzleyiciler, yaşananların ardından gelecek bölümde nelerin olacağını merakla bekliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir.

Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev'in peşine Zülkar'ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe'ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir. Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatih'in karısına hediye olarak çok pahalı bir çanta alması Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Ancak Görkem bu konuda altta kalmayı kendine yediremeyecektir. Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılacak çok keyifli bir gün geçireceklerdir.

Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler. Fatih ise Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM 2. FRAGMAN!

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-61-bolum-2-fragmani/118562 adresinden dizinin fragmanını izleyebilirsiniz.

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