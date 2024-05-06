Fatih Görkem'i amcasıyla bastı! "Doğa'yı hiç aldatmasaydın..." Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü, karakterler arasındaki çatışmaların ve duygusal gelişmelerin doruk noktasına ulaştığı bir bölüm oldu. İzleyiciler, yaşananların ardından gelecek bölümde nelerin olacağını merakla bekliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir.
Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev'in peşine Zülkar'ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe'ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir. Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatih'in karısına hediye olarak çok pahalı bir çanta alması Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Ancak Görkem bu konuda altta kalmayı kendine yediremeyecektir. Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılacak çok keyifli bir gün geçireceklerdir.
Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler. Fatih ise Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM 2. FRAGMAN!
https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-61-bolum-2-fragmani/118562 adresinden dizinin fragmanını izleyebilirsiniz.