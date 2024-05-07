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Görkem faka bastı! Rolü devredeceği kişi... Kızılcık Şerbeti'nde rüzgarı tersine döndürecek veda

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosundaki krizle gündeme geldi. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi usta isimleri bir araya getiren dizi, bir takım anlaşmazlıklarla sarsıldı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:55 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:55
Görkem faka bastı! Rolü devredeceği kişi... Kızılcık Şerbeti’nde rüzgarı tersine döndürecek veda

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Fatih'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik buluşma, Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanında izleyicileri şoke eden anlar yaşattı. Görkem'in Ömer'le buluşması, Fatih'in gözleri önünde gerçekleşirken, ortaya çıkan gerilim ve sırların perde arkası merak uyandırıyor. Öte yandan, Nursema ile Rüzgar arasındaki yakınlaşma devam ederken, Umut'un tekrar Nursema'ya olan ilgisi dikkat çekiyor. Pembe Hanım'ın yeni geliniyle olan tartışmaları, Rüzgar'ın Nursema'ya olan ilgisini öğrenmesiyle olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor.

GÖRKEM YENİ SEZONDA VAR MI?

Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Görkem olarak sezon sonuna kadar anlaşma yapmıştı. Ancak son gelen haberler, Görkem karakterinin yeni sezonda da dizi ekibinde yer alacağını doğruluyor.

Geçmişte dizinin Ömer'ıyla (Barış Kılıç) kısa bir gönül ilişkisi yaşayan Görkem'in sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ise seyircilerin merakını arttırıyor.

"DOĞA VE GİRAY BAŞ BAŞA!"

Kızılcık Şerbeti'nin son tanıtımında, Doğa ile Giray arasındaki yakınlaşma, Fatih'in sert bir yüzleşmeyle karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Giray'ın Ünalların evini ziyareti ise Fatih ve Görkem'i karşı karşıya getiriyor. Görkem'in Ömer'le buluşması ve Fatih'in buna şahit olmasıyla tansiyon yükseliyor.

Öte yandan, Doğa ve Giray ilk kez baş başa akşam yemeğine çıkıyor. Bu buluşma, dizinin izleyicilerini meraklandırıyor. Abdullah'ın torunu Cemre'yi kucağına alırken ağzından kaçırdığı söz, Pembe'nin şüphelerini uyandırıyor.

Yeni bölümle birlikte heyecan doruğa tırmanıyor. Kızılcık Şerbeti'nin izleyicileri, bu gelişmelerin ardından neler yaşanacağını merakla bekliyor.

"KIZILCIK ŞERBETİ'NDE BÜYÜK SÜRPRİZ!"

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü, ekran başındakileri şaşkına çevirdi! Doğa ve uzun süredir flörtleştiği Giray arasındaki öpüşme sahnesi, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Kimse bu sahneyi beklemiyordu ve birçok izleyici bu sürpriz gelişme karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ayrıca yeni bölümde, Nursema ile Rüzgar arasındaki yakınlaşma devam edecek. Umut ise tekrar Nursema'ya yakınlaşmanın yollarını arayacak. Pembe hanım, yeni geliniyle olan tartışmalarına devam ederken, Rüzgar'ın Nursema'ya ilgi duyduğunu öğrenince buna karşı çıkacak.

Çimen, tamamen eski hayatına dönecek ve okuluna geri dönecek. Ömer, oğlunu karıştığı davadan kurtaracak ancak arabasına belli bir süreliğine el konulacak. Nilay ise Fatih'ten intikam almak ve Görkem'i alt etmek için Doğa'dan daha fazla bahsedecek, Giray-Doğa aşkını ortaya dökerek Fatih'in tamamen çıldırmasını sağlayacak.

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