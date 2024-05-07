Görkem faka bastı! Rolü devredeceği kişi... Kızılcık Şerbeti’nde rüzgarı tersine döndürecek veda

Fatih'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik buluşma, Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanında izleyicileri şoke eden anlar yaşattı. Görkem'in Ömer'le buluşması, Fatih'in gözleri önünde gerçekleşirken, ortaya çıkan gerilim ve sırların perde arkası merak uyandırıyor. Öte yandan, Nursema ile Rüzgar arasındaki yakınlaşma devam ederken, Umut'un tekrar Nursema'ya olan ilgisi dikkat çekiyor. Pembe Hanım'ın yeni geliniyle olan tartışmaları, Rüzgar'ın Nursema'ya olan ilgisini öğrenmesiyle olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor.