Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: "Para karşılığı birlikte oluyordu!"

Suphiye Orancı Aşıksın (1988) filminde

Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrollerini Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile paylaştığı 'Yorgun' ve Perihan Savaş ile paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol aldığı ortaya çıkmıştı. Suphiye Orancı'nın 80'li yıllardan arkadaşı Zeynep Hanım, "Biz onu Sophie olarak biliyorduk. Otel beni almıyordu, onun tanıdığı bir otel vardı orada kaldım kimliksiz. Sürekli klas takılan bir kadındı. Etiler Levazım sitesinde bir arkadaşında kalıyordu, onun ismini de kesinlike vermiyorum. Sies'te o ünlü oyuncu ona doğum günü partisi yapmıştı. Size bahsettiğim ünlü kişi. Hırsızlıktan dolayı cezaevine girmişti. Onu bilmiyorum." dedi.

DİLARA'NIN BABASI YEŞİLÇAM ARTİSTİ

Konuyla ilgili daha fazla konuşamayacağını belirten Zeynep isimli arkadaşı, "Ben şarkıcı demedim. Yeşilçam oyuncusundan çocuğum var dedi. Benim bir arkadaşım var o onunla beraber cezaevinde yatmış. O her şeyi biliyor. Kadın elit bir kadındı. Sadece aradığını bulamıyordu. Deniyordu, olmuyordu." ifadelerini kullandı.

ESCORT İDDİASI

Güne damga vuran canlı yayında Almanya'da hayatını sürdüren Orancı'nın Yeşilçam artistiyle uzun bir ilişkisinin olduğu ve yasaklı madde kullandığı iddia edildi. Nebioğlu'nun annesi Orancı'nın madde bulabilmek için paraya ihtiyacı olduğu ve bu yüzden Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye tanınan kadının yönlendirdiği sanatçı ve futbolcularla escort olarak görüştüğü iddia edildi. BİRLİKTE OLDUĞU İSİM BU YOLA İTTİ

Bunu yaparken birlikte olduğu bir sanatçının parasını çaldı. Bahsi geçen ünlü birlikte yaşadığı kişi de Sofi'ye sahip çıkmadı. Ünlü ismin Orancı'ya sahip çıkmadığı gibi ünlü isimlerle para karşılığı birlikte olması yoluna da ittiği iddia edildi.





ANNEN ÜCRET KARŞILIĞI ÇIKIYORDU

Daha sonra Orancı'nın cezaevinden arkadaşı canlı yayına bağlandı. Kendi annesinin Suphiye Orancı'yı bu yola sürüklediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, "Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu. Annen sadece sanatçılarla değil futbolcularla da birlikte oluyordu. Annenin hayatı farklı bir şekildeydi. Annen bu insanlar ücret karşılığı çıkıyordu. " dedi.