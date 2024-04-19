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Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: "Para karşılığı birlikte oluyordu!"

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan anne Suphiye Orancı sessizliğini korurken Müge Anlı canlı yayınına katılan arkadaşları o dönem Yeşilçam ve sanat dünyasında yaşanan ahlaki çöküntüyü deşifre etti. Dilara Gülatan'ın babasının Yeşilçam artisti olduğu iddia edilirken Nebioğlu'nun annesi Orancı'nın madde bulabilmek için paraya ihtiyacı olduğu ve bu yüzden Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye tanınan kadının yönlendirdiği sanatçı ve futbolcularla para karşılığı escort olarak görüştüğü iddia edildi. Orancı'nın cezaevi arkadaşı, "Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 17:56 Güncelleme 19 Nisan 2024, 17:56
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!

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Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararı ile ispatlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.

Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti:

Almanya'da yaşayan ve adını Sofia olarak değiştiren Suphiye Orancı'nın 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı.

DİLARA'NIN BABASI YEŞİLÇAM ARTİSTİYDİ
Anlı canlı yayınına katılan Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı Zeynep Hanım yıllar sonra Dilara Gülatan'ın babasının kim olduğunu açıkladı.

Suphiye Orancı Sarhoş (1986) filminde Suphiye Orancı Sarhoş (1986) filminde

Aralarında geçen diyaloğu itiraf eden Zeynep Hanım, Orancı'nın kendisine, "Dilara'nın babası yeşilçam artistiydi." dediğini bildirdi.

Suphiye Orancı Aşıksın (1988) filminde Suphiye Orancı Aşıksın (1988) filminde


Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrollerini Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile paylaştığı 'Yorgun' ve Perihan Savaş ile paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol aldığı ortaya çıkmıştı.

Suphiye Orancı'nın 80'li yıllardan arkadaşı Zeynep Hanım, "Biz onu Sophie olarak biliyorduk. Otel beni almıyordu, onun tanıdığı bir otel vardı orada kaldım kimliksiz. Sürekli klas takılan bir kadındı. Etiler Levazım sitesinde bir arkadaşında kalıyordu, onun ismini de kesinlike vermiyorum. Sies'te o ünlü oyuncu ona doğum günü partisi yapmıştı. Size bahsettiğim ünlü kişi. Hırsızlıktan dolayı cezaevine girmişti. Onu bilmiyorum." dedi.

DİLARA'NIN BABASI YEŞİLÇAM ARTİSTİ
Konuyla ilgili daha fazla konuşamayacağını belirten Zeynep isimli arkadaşı, "Ben şarkıcı demedim. Yeşilçam oyuncusundan çocuğum var dedi. Benim bir arkadaşım var o onunla beraber cezaevinde yatmış. O her şeyi biliyor. Kadın elit bir kadındı. Sadece aradığını bulamıyordu. Deniyordu, olmuyordu." ifadelerini kullandı.

ESCORT İDDİASI
Güne damga vuran canlı yayında Almanya'da hayatını sürdüren Orancı'nın Yeşilçam artistiyle uzun bir ilişkisinin olduğu ve yasaklı madde kullandığı iddia edildi. Nebioğlu'nun annesi Orancı'nın madde bulabilmek için paraya ihtiyacı olduğu ve bu yüzden Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye tanınan kadının yönlendirdiği sanatçı ve futbolcularla escort olarak görüştüğü iddia edildi.

BİRLİKTE OLDUĞU İSİM BU YOLA İTTİ
Bunu yaparken birlikte olduğu bir sanatçının parasını çaldı. Bahsi geçen ünlü birlikte yaşadığı kişi de Sofi'ye sahip çıkmadı. Ünlü ismin Orancı'ya sahip çıkmadığı gibi ünlü isimlerle para karşılığı birlikte olması yoluna da ittiği iddia edildi.



ANNEN ÜCRET KARŞILIĞI ÇIKIYORDU
Daha sonra Orancı'nın cezaevinden arkadaşı canlı yayına bağlandı. Kendi annesinin Suphiye Orancı'yı bu yola sürüklediğini ifade eden cezaevi arkadaşı, "Babalarının haberi olmadan çocukları yapıyordu. Adam git ona hamile kal demiyordu. Annen sadece sanatçılarla değil futbolcularla da birlikte oluyordu. Annenin hayatı farklı bir şekildeydi. Annen bu insanlar ücret karşılığı çıkıyordu. " dedi.





"Ben Sofi'yi 88 - 89 yılında bir ay cezaevine girdim. Ben Ankaralıyım, annesinin Ankara'da olduğunu, annesi yüzünden bu cezaevlerine girdiğini anlatıyordu.

İkizlerinin olduğunu ve Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. "İki tane daha çocuğum var" demişti. Ancak bir tanesini de o Yeşilçam'dan artist olandan olduğunu söylemişti. Ama büyük olanı mı ortanca olanı mı bilmiyorum."

TARLABAŞI'NDA YEŞİM ANNE
"Cezaevinden çıktıktan sonra görüştük tekrar. Ama Sofi hanımın çok değişik bir hayatı vardı. Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye bahsediyordu, futbolcuları ayarlıyormuş onlarla çıkıyormuş. Çok ilginç bir hayatı vardı.

Anneniz sizler için gözyaşı döktü, hatta sizi yuvaya verdiklerinde beraberdik. "Çocuklarım elimden kaydı gitti, mahvoldum" diyordu Annen cezaevinde el işleri yapıyordu, "Çocuklarım Antalya'da" diyordu. Anneni kimse bir şeye zorlamıyordu. Annen ne yapıyorsa kendi isteğiyle yapıyordu. Annen o dönemde sanatçılarla değil futbolcularla da çıkıyordu."

Duygu Nebioğlunun annesi Suphiye Orancının yakın arkadaşı Müge Anlıda açıkladı: Dilaranın babası Yeşilçam artistiydiDuygu Nebioğlunun annesi Suphiye Orancının yakın arkadaşı Müge Anlıda açıkladı: Dilaranın babası Yeşilçam artistiydi
Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı Müge Anlı'da açıkladı: Dilara'nın babası Yeşilçam artistiydi

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