Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı Müge Anlı'da açıkladı: Dilara'nın babası Yeşilçam artistiydi

Babalık davası son dakika haberi: Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı Zeynep Hanım yıllar sonra Dilara'nın babasının kim olduğunu açıkladı. Aralarında geçen diyaloğu itiraf eden Zeynep Hanım, Orancı'nın kendisine, "Dilara'nın babası yeşilçam artistiydi." dediğini bildirdi. Orancı'nın arkadaşı olduğunu belirten başka bir isim ise, "Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye birinden bahsediyordu, o futbolcuları ayarlıyormuş onlarla falan çıkıyormuş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...