Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı Müge Anlı'da açıkladı: Dilara'nın babası Yeşilçam artistiydi

Babalık davası son dakika haberi: Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı Zeynep Hanım yıllar sonra Dilara'nın babasının kim olduğunu açıkladı. Aralarında geçen diyaloğu itiraf eden Zeynep Hanım, Orancı'nın kendisine, "Dilara'nın babası yeşilçam artistiydi." dediğini bildirdi. Orancı'nın arkadaşı olduğunu belirten başka bir isim ise, "Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye birinden bahsediyordu, o futbolcuları ayarlıyormuş onlarla falan çıkıyormuş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gülatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu. Takvim, Dilara'nın hikayesine ulaştı.
2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ
Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.