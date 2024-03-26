52 kilo olmasını buna borçlu! Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan cayır cayır yağ yakıyor! Kerem Bürsin’le yeni projesi için...

KEREM BURSİN'LE BAŞROLDE YER ALACAK! Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Kerem Bürsin ve Devrim Özkan, heyecanla beklenen bir projede bir araya geliyor. Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve Kerem Bürsin'in senaryosunu yazdığı "Mavi Mağara" filmi, bu hafta sete çıkıyor.

Film, aşk ve dram türünde şekillenen bir hikayeyi izleyicilere sunacak. Kerem Bürsin, Cem adındaki bir askeri canlandırırken, Devrim Özkan ise Alara adındaki bir arkeolog karaktere hayat verecek. Çekimlerin ilk aşaması İstanbul'da gerçekleşecek ve daha sonra film ekibi Kaş'ta çekimlere devam edecek.