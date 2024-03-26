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52 kilo olmasını buna borçlu! Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan cayır cayır yağ yakıyor! Kerem Bürsin'le yeni projesi için...

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, sevilen dizisi "Ne Gemiler Yakım"ın final yapmasının ardından hayranlarını heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. Oyuncu, yakın zamanda Kerem Bursin ile başrolü paylaşacağı yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 18:10 Güncelleme 26 Mart 2024, 18:10
52 kilo olmasını buna borçlu! Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan cayır cayır yağ yakıyor! Kerem Bürsin’le yeni projesi için...

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Özkan, yeni rolü için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu, fiziksel formunu korumak ve karakterine daha iyi uyum sağlamak için sporunu ihmal etmiyor.

ZAYIFLIK SIRRI BUYMUŞ!

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. 25 yaşındaki genç yetenek, Instagram hesabından yaptığı spor paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özkan, paylaştığı karede spor yaparken görülüyor ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle karın kaslarına olan vurgu, hayranlarının takdirini kazandı. Devrim Özkan'ın spor pozu, adeta Instagram'ı salladı.

KEREM BURSİN'LE BAŞROLDE YER ALACAK!

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Kerem Bürsin ve Devrim Özkan, heyecanla beklenen bir projede bir araya geliyor. Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve Kerem Bürsin'in senaryosunu yazdığı "Mavi Mağara" filmi, bu hafta sete çıkıyor.

Film, aşk ve dram türünde şekillenen bir hikayeyi izleyicilere sunacak. Kerem Bürsin, Cem adındaki bir askeri canlandırırken, Devrim Özkan ise Alara adındaki bir arkeolog karaktere hayat verecek. Çekimlerin ilk aşaması İstanbul'da gerçekleşecek ve daha sonra film ekibi Kaş'ta çekimlere devam edecek.

"Mavi Mağara"nın kadrosunda Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Sabahattin Yakut, Alper Baytekin ve Temmuz Gürkan Karaca gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

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