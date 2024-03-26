Eren Dişli'den sonra turnayı gözünden vurdu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kendinden 1 yaş küçük aşkı! Yeni sevgilisi Fenerbahçe'nin...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Ancak şimdi, filenin Sultanı Zehra Güneş, yeni bir aşka yelken açtı. Popüler voleybolcunun sevgilisi ise tanınmış bir futbolcu. İşte Zehra Güneş'in yeni sevgilisi...