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Son halini görenler hayran kalıyor "Eski Arda olabilmek için..." Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i 20 kilo birden verdi!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Arda Kural, 'Eyvah Kızım Büyüdü' ve 'Emret Komutanım' gibi projelerle tanınan, fakat meslek hayatında yaşadığı zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan bir isimdi. İşte Arda Kural'ın değişimi...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:40 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:40
Son halini görenler hayran kalıyor Eski Arda olabilmek için... Emret Komutanım’ın Posta Ferit’i 20 kilo birden verdi!

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'Eyvah Kızım Büyüdü' ve 'Emret Komutanım' gibi projelerle tanınan ve "Yerli Leonardo DiCaprio" lakabıyla anılan Arda Kural, geçtiğimiz yıllarda meslek hayatında yaşadığı zorluklarla mücadele etmişti. Psikolojik sorunlarla başa çıkmak için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Kural şimdilerde sağlıklı görünümü ve fit formuyla büyük ilgi çekiyor. İşte Arda Kural'ın değişimi...

"KENDİMİ DEĞİŞTİRDİM"

2 yıl önce verdiği bir röportajda "Uzun bir süre kendimi bırakmıştım. İki yıldır kendime çok iyi bakıyorum. Düşüncelerimi değil; kendimi değiştirince düşüncelerim de değişti. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilere de tavsiyem bu." diyen Arda Kural; yıllar önce 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile hiç anlaşamadıklarını ifade ederek ekledi:

"Sarp Levendoğlu ile yıldızımız hiç barışmadı. Sarp bana göre aykırı bir tip. Çok rahat davranan bir insan. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Çok rahat davranmaya kalktılar. Sınırlarımı ihlal edecek şekilde çok rahat konuştular. Sarp yapımcının yeğeniydi. 'Sen sus şimdi' gibi bir tavırla ezmeye çalışırmış gibi davranışlar falan sergiledi.

"ÇOK ACI ÇEKMİŞTİM"

'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural , "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum" dedi.

"AYRILDIKTAN SONRA KENDİME GELEMEDİM"

Kural, ilk aşkı ile ilgili; "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" ifadelerini kullandı.

SAÇ EKTİRDİ, ZAYIFLADI

Saç ektiren ve sıkı bir diyetle tam 20 kilo veren oyuncu, yeni halinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın bu görüntüsü çok beğenildi.

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