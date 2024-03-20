Son halini görenler hayran kalıyor "Eski Arda olabilmek için..." Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i 20 kilo birden verdi!

"ÇOK ACI ÇEKMİŞTİM" 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural , "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum" dedi.

"AYRILDIKTAN SONRA KENDİME GELEMEDİM" Kural, ilk aşkı ile ilgili; "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" ifadelerini kullandı.

SAÇ EKTİRDİ, ZAYIFLADI Saç ektiren ve sıkı bir diyetle tam 20 kilo veren oyuncu, yeni halinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın bu görüntüsü çok beğenildi.