Fahriye Evcen’in ardından Yasemin Özilhan da ultra lüks evinden paylaştı! Evde adeta yok yok! Her bir ayrıntısı servet niteliğinde...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen önceki gün lüks evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. Evcen'in çok konuşulan paylaşımının ardından benzer bir video da Doktorlar dizisiyle tanınan Yasemin Özilhan'dan geldi. Özilhan da evinin manzarasını kayıt altına alarak yayınladı. Özilhan'ın evinin manzarası görenleri büyüledi. Sosyetik güzelin zevkle döşenmiş evinin iç kısmı ise ayrı hayran bıraktı. İşte Yasmein Özilhan'ın evi...