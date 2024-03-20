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Fahriye Evcen’in ardından Yasemin Özilhan da ultra lüks evinden paylaştı! Evde adeta yok yok! Her bir ayrıntısı servet niteliğinde...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen önceki gün lüks evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. Evcen'in çok konuşulan paylaşımının ardından benzer bir video da Doktorlar dizisiyle tanınan Yasemin Özilhan'dan geldi. Özilhan da evinin manzarasını kayıt altına alarak yayınladı. Özilhan'ın evinin manzarası görenleri büyüledi. Sosyetik güzelin zevkle döşenmiş evinin iç kısmı ise ayrı hayran bıraktı. İşte Yasmein Özilhan'ın evi...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 16:06 Güncelleme 20 Mart 2024, 16:43
Fahriye Evcen’in ardından Yasemin Özilhan da ultra lüks evinden paylaştı! Evde adeta yok yok! Her bir ayrıntısı servet niteliğinde... 1

Fahriye Evcen'in çok konuşulan manzara paylaşımının ardından benzer bir video da Doktorlar dizisiyle tanınan Yasemin Özilhan'dan geldi.

Fahriye Evcen’in ardından Yasemin Özilhan da ultra lüks evinden paylaştı! Evde adeta yok yok! Her bir ayrıntısı servet niteliğinde... 2

Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran ancak kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakalayan Yasemin Özilhan, çok konuşulan paylaşımlarına yenisini ekledi.

▶️ Fahriye Evcen'in ardından Yasemin Özilhan da ultra lüks evinden paylaştı!

Fahriye Evcen’in ardından Yasemin Özilhan da ultra lüks evinden paylaştı! Evde adeta yok yok! Her bir ayrıntısı servet niteliğinde... 3

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setlere veda eden 2 çocuk annesi Özilhan, ultra lüks evinin manzarasını kayıt altına alarak sosyal medyada yayınladı.

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