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Arka Sokaklar dizisinde 3 ayrılık daha; 18 senelik efsane ekranlara veda etti!

Arka Sokaklar dizisinin 669. bölümü, izleyiciler tarafından bekleniyor. Yıllardır ekranlarda seyircilerle buluşan bu polisiye dizinin, son bölümü beklenmedik bir trajediyle doluydu. Karakterler arasında yaşanan olaylar, izleyicileri derinden etkiledi ve ayrılık haberleriyle sarsıldı. 3 başrol oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları bomba gibi düştü. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 14:11 Güncelleme 20 Mart 2024, 14:11
Arka Sokaklar dizisinde 3 ayrılık daha; 18 senelik efsane ekranlara veda etti!

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Arka Sokaklar dizisinin son dönemlerinde izleyicileri ekran başına kilitleyen heyecan dolu sahneler, büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyordu. Ancak bu heyecanın ortasında diziye veda eden isimlerin haberleri gelmeye başladı.

Elvan Dişli ve Balamir Emre gibi önemli oyuncuların karakterlerine veda etmesiyle dizide büyük bir değişim yaşandı.

Özellikle Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterini canlandıran Elvan Dişli'nin ayrılığı, seyircileri derinden etkiledi.

Bununla birlikte, Doktor Yağız karakterine hayat veren Balamir Emre'nin de diziden ayrılacağı haberleriyle birlikte Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda önemli bir boşluk oluştu.

Ve sürpriz ayrılık haberleri bununla da sınırlı kalmadı. Dizinin son bölümlerinde Rıza Baba'yı vuran ve Kadir karakterine hayat veren Hasan Denizyaran'ın da diziden ayrılacağı iddiaları, seyirciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Tüm bu ayrılıklarla birlikte Arka Sokaklar dizisinin geleceği merak konusu haline geldi. İzleyiciler, dizinin sonunu nasıl getireceği ve hangi yeni karakterlere yer vereceği konusunda heyecanla bekliyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar'ın 668. Bölümünde ekip, uyuşturucu tacirlerine operasyon hazırlığındayken tatsız bir olayla karşı karşıya kalıyor!

Farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vuran Kadir uyuşturucunun etkisiyle başka suçlar da işleyecektir.

Hüsnü'nün oğlu Haydar Berk okul arkadaşı İpek'e aşık olmuştur. Ama İpek, Haydar Berk'e yüz vermez.

Kadir olayını araştırmak için ekibimize katılan Savcı Belgin'in, Rıza Baba'ya olan ilgisi dikkatlerden kaçmaz.

Şule'nin arkadaşlarıyla çıkmayı planladığı kayak tatili Haydar Berk'in, Hüsnü'ye haber uçurmasıyla berbat olur.

Kara hapları piyasaya süren Serra ve adamı Şadi tüm şehri saran bir dağıtım ağı kurmuştur. Ekibimiz onlara adım adım yaklaşır.

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