Arka Sokaklar dizisinde 3 ayrılık daha; 18 senelik efsane ekranlara veda etti!

Bununla birlikte, Doktor Yağız karakterine hayat veren Balamir Emre'nin de diziden ayrılacağı haberleriyle birlikte Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda önemli bir boşluk oluştu.

Ve sürpriz ayrılık haberleri bununla da sınırlı kalmadı. Dizinin son bölümlerinde Rıza Baba'yı vuran ve Kadir karakterine hayat veren Hasan Denizyaran'ın da diziden ayrılacağı iddiaları, seyirciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Tüm bu ayrılıklarla birlikte Arka Sokaklar dizisinin geleceği merak konusu haline geldi. İzleyiciler, dizinin sonunu nasıl getireceği ve hangi yeni karakterlere yer vereceği konusunda heyecanla bekliyor. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Arka Sokaklar'ın 668. Bölümünde ekip, uyuşturucu tacirlerine operasyon hazırlığındayken tatsız bir olayla karşı karşıya kalıyor! Farkında olmadan aldığı uyuşturucunun etkisiyle Rıza Baba'yı vuran Kadir uyuşturucunun etkisiyle başka suçlar da işleyecektir.

Hüsnü'nün oğlu Haydar Berk okul arkadaşı İpek'e aşık olmuştur. Ama İpek, Haydar Berk'e yüz vermez. Kadir olayını araştırmak için ekibimize katılan Savcı Belgin'in, Rıza Baba'ya olan ilgisi dikkatlerden kaçmaz.

Şule'nin arkadaşlarıyla çıkmayı planladığı kayak tatili Haydar Berk'in, Hüsnü'ye haber uçurmasıyla berbat olur. Kara hapları piyasaya süren Serra ve adamı Şadi tüm şehri saran bir dağıtım ağı kurmuştur. Ekibimiz onlara adım adım yaklaşır.