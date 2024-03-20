Zara’nın kameralardan uzak büyüttüğü kızı sonunda ortaya çıktı! Görenin ağzı açık kaldı! Bakın kime benziyor! “Genç kız olmuş...”

İlk evliliğini eski plakçısı İskender Ulus ile yapan şarkıcı Zara, 2012 yılında Akif Beki ile nikah masasına oturdu. 2016 yılının temmuz ayında ise tek celsede boşanan çiftin bu evlilikten Dila adında bir kızı oldu. Zara'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bir alışveriş merkezinde annesiyle kameralara yansıdı. Anne-kız alışveriş turuna çıkan ikiliden Zara, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederken kameraları gören Dila gülümseyerek hızla oradan uzaklaştı. Dila'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş", "Koca kız olmuş", "Çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte Zara'nın güzeller güzeli kızı...