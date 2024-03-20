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Hollywood yıldızı Will Smith Müslüman mı oluyor? Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş: "Sadeliğini çok sevdim"

ABD'li Hollywood yıldızı Will Smith geçen yıl ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu belirtti. Ünlü oyuncunun bu açıklaması sonrası 'Müslüman mı oluyor?' sorusu akıllara gelirken Smith, kutsal kitabın anlatısının çok açık olduğunu, yanlış anlaşılmaya yer bırakmadığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 21:46 Güncelleme 20 Mart 2024, 21:46
Hollywood yıldızı Will Smith Müslüman mı oluyor? Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i hatim etmiş: Sadeliğini çok sevdim

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55 yaşındaki Hollywood yıldızı Will Smith yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in "Big Time Podcast" programına konuk olan Smith, bütün büyük kutsal kitapları okuduğunu ve hepsinde benzer hikayelerden bahsedilmesine şaşırdığını belirtti.

Geçen yıl ramazan ayında ise Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu aktaran Smith, "Kur'an-ı Kerim'in anlatısı çok açık, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor." dedi.

Kur'an-ı Kerim'e hayranlığını vurgulayan Smith, "(Kur'an-ı Kerim'in) Ruhu o kadar güzel ve açıktı ki, sadeliğini çok sevdim." şeklinde konuştu.

Smith, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan sıklıkla bahsedilmesine şaşırdığını ifade ederek, Hz. İbrahim'in hikayesini tam olarak anlamanın çok güzel olduğunu vurguladı.

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