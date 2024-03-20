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40'lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! "Şükürler olsun..." 8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti!

Hatice Şendil, hamilelik sonrası formuna kavuşma sürecindeki başarısının sırrını açıkladı. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin, kilo verme yolculuğunda en önemli destekçileri olduğunu vurgulayan Şendil, bu iki prensibe sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirtti. Oyuncu, dengeli bir diyet ve hareketli bir yaşam tarzının, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için büyük önem taşıdığını söyledi. Hatice Şendil'in disiplinli ve bilinçli yaklaşımı, hamilelik sonrası kilo verme sürecinde pek çok kişiye ilham kaynağı oluyor.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:20 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:20
40’lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! Şükürler olsun... 8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti!

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Ünlü oyuncu Hatice Şendil, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Özellikle evliliği ve çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreciyle dikkat çeken Şendilfit formuyla büyük ilgi çekiyor. Şendil, Burak Sağyaşar ile olan evliliği ve bu birliktelikten dünyaya gelen çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreciyle ilgili geçmişte verdiği röportajlarda açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hatice Şendil'in zayıflama sırları...

20 KİLOYA VEDA ETTİ!

Hatice Şendil oğlunun doğumunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GLUTEN VE ŞEKER ASLA TÜKETMİYOR

Diyet yapmadığını ancak uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklandığını ifade eden Şendil, "Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Beslenmeme ve içtiğime büyük özen gösteriyorum. Hamilelik döneminde aldığım fazla kiloları vermek oldukça zorlu bir süreç olsa da, şükürler olsun 20 kilodan kurtuldum" dedi.

4 AYDA 20 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Sabah

1 fincan yeşil çay
1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri

Ara Öğün

1 adet meyve (örneğin, elma veya muz)

Öğle

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
Tam buğday makarna veya esmer pirinç
Bol yeşillikli salata (zeytinyağlı)

Ara Öğün

Yoğurt veya yoğurtlu meyve salatası

Akşam

Sebzeli ızgara balık veya fırın tavuk
Bulgur pilavı veya quinoa
Sebzeli buharda pişirilmiş sebzeler

Bu diyet listesi, genel bir rehber olarak düşünülmelidir. Ancak, sağlıklı kilo verme süreci için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına uygun kişiselleştirilmiş bir diyet programı oluşturabilirler.

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