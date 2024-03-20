40'lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! "Şükürler olsun..." 8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti!

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Ünlü oyuncu Hatice Şendil, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Özellikle evliliği ve çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreciyle dikkat çeken Şendilfit formuyla büyük ilgi çekiyor. Şendil, Burak Sağyaşar ile olan evliliği ve bu birliktelikten dünyaya gelen çocuğunun ardından yaşadığı hamilelik süreciyle ilgili geçmişte verdiği röportajlarda açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hatice Şendil'in zayıflama sırları...

20 KİLOYA VEDA ETTİ! Hatice Şendil oğlunun doğumunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.