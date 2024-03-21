Bahar dizisinde büyük kriz! Kovulduğu ortaya çıktı; 7. bölüm gelmeden ayrılık rüzgarı esti

Öte yandan, bir önceki bölümde Bahar'ın evinden ayrılan Temizlikçi Gönül karakterinin durumu da merak konusu olmuştu. Bahar'ın kayınvalidesi Nevra'nın bu ayrılığa tepkisi ise dizinin gündemine oturmuştu.

Gönül'e "Sen ayrılmıyorsun, ben kovuyorum" demesi, izleyiciler arasında tartışma yaratmış ve dizinin sosyal medyada da gündem olmasına neden olmuştu.

"Bahar" dizisinin ilerleyen bölümlerinde ise seyircileri daha büyük sürprizlerin beklediği konuşuluyor. Her bölümde sürpriz sahnelerle izleyicileri şaşırtan dizi, aşk, gerilim ve sürpriz dolu anlarıyla ekranlardaki yerini sağlamlaştırıyor.

BAHAR DİZİSİ FİNAL TARİHİ "Bahar" dizisinin hayranları, dizinin geleceği hakkında merak içinde beklerken, son gelen iddialar dikkatleri üzerine çekiyor.

İddialara göre, dizinin haziran ayında final yapacağı ve ardından eylül ayında bomba gibi geri döneceği konuşuluyor.