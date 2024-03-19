Kral-prens-fakir yöntemi ile 75 kilodan 55'e şırıl şırıl eridi! "En büyük düşmanımız..." 27 kilo verdiren Tülin Şahin diyet!

Ünlü manken 2009 yılında verdiği röportajda herkese önerdiği diyet programı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Hep pozitif düşündüm. Kilo vermeyi de bu sayede başardım. Zaten kitabımı okuyanlar ya da okuyacaklar bunun detaylarını görmüşlerdir ya da göreceklerdir. Diyette en önemli şeyin pozitif düşünce şekli olduğunu anlatıyorum kitabımda."