Kral-prens-fakir yöntemi ile 75 kilodan 55'e şırıl şırıl eridi! "En büyük düşmanımız..." 27 kilo verdiren Tülin Şahin diyet!

"En çok önerdiğim sporlar yürüyüş, bisiklete binmek ve merdiven çıkmak... 50 dakika yürüyüş 225 kalori yakmanızı sağlar. Su jimnastiği de yapıyorum, 60 dakikada 480 kalori yakmış oluyorum. 45 dakika ev temizliği yapmak ise 173 kalori yakmanızı sağlar."
TÜLİN ŞAHİN KRAL-PRENS-FAKİR DİYETİ NEDİR?
Tülin Şahin'in mucizevi diyeti, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar dengeli ve sağlıklı beslenmeyi temel alır. Kahvaltı kral, öğle yemeği prens ve akşam yemeği fakir gibi planlanmıştır.
Kral Prens Fakir Diyeti Listesi 🍽️
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Sabah Kahvaltısı (Saat 7): Yumurta, peynir, zeytin ve esmer ekmek gibi sağlıklı seçeneklerle güne başlayın!
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Ara Öğün (Saat 10.30): Meyve, kurabiye ve kahveyle enerjinizi yükseltin.
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Öğle Yemeği (Saat 13.00): Sebzeli yemekler veya kebapla doyurucu bir öğle yemeği yiyin.