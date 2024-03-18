Dilberay’ın gerçek adı ve gençliği! Dilberay’ın eşi ve çocukları kimdir? O fotoğraftaki güzelliği gören inanamıyor

DİLBERAY'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi. Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.