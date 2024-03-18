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Dilberay'ın gerçek adı ve gençliği! Dilberay'ın eşi ve çocukları kimdir? O fotoğraftaki güzelliği gören inanamıyor

Televizyonda ATV ekranlarında yer alacak Dilberay filmiyle birlikte ünlü şarkıcı hakkında araştırmalar hızlandı. Türkiye’nin önde gelen sanatçıları arasında yer alan Dilber Ay’ın hayat hikayesi ve şarkıları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Dileray'ın gerçek adı nedir? Dilberay gençliği nasıldı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 21:12 Güncelleme 18 Mart 2024, 21:12
Dilberay’ın gerçek adı ve gençliği! Dilberay’ın eşi ve çocukları kimdir? O fotoğraftaki güzelliği gören inanamıyor

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Sanatçı Dilber Ay'ın hayatı ve biyografisi için araştırmalar hızlandı. İşte Dilberay'ın gerçek hayat hikayesi, eşi ve çocukları...

DİLBERAY'IN EŞİ KİMDİR?

Dilber Ay, üçüncü evliliğini kendisinden 15 yaş küçük ses sanatçısı İbrahim Karakaş ile yaptı. Karakaş aslen Sivaslıdır. Almanya'da tanışan çift 1998 yılında evlendi.

Diberay ve eşi İbrahim KarakaşDiberay ve eşi İbrahim Karakaş

Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey'i ailesi ile tanıştırmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söylemişti.

DİLBERAY'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi. Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.

Dilberay ve kızıDilberay ve kızı

DİLBERAY GENÇLİĞİ

Dilberay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı büyük ilgi gördü. İşte ünlü sanatçının gençlik yıllarından kalan o kare;

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