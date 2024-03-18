Dilberay’ın gerçek adı ve gençliği! Dilberay’ın eşi ve çocukları kimdir? O fotoğraftaki güzelliği gören inanamıyor

Sanatçı Dilber Ay'ın hayatı ve biyografisi için araştırmalar hızlandı. İşte Dilberay'ın gerçek hayat hikayesi, eşi ve çocukları...
Sanatçı Dilber Ay'ın hayatı ve biyografisi için araştırmalar hızlandı. İşte Dilberay'ın gerçek hayat hikayesi, eşi ve çocukları...
DİLBERAY'IN EŞİ KİMDİR?
Dilber Ay, üçüncü evliliğini kendisinden 15 yaş küçük ses sanatçısı İbrahim Karakaş ile yaptı. Karakaş aslen Sivaslıdır. Almanya'da tanışan çift 1998 yılında evlendi.
Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey'i ailesi ile tanıştırmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söylemişti.
DİLBERAY'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi. Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.
DİLBERAY GENÇLİĞİ
Dilberay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı büyük ilgi gördü. İşte ünlü sanatçının gençlik yıllarından kalan o kare;