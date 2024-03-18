Dilberay'ın Mahir’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Büşra Pekin’in partneri meğer...

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Merhum sanatçının vefatının ardından hayatı film oldu. Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Dilberay" filminde ise Büşra Pekin, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Ayberk Pekcan gibi isimler rol aldı. ATV ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluşması üzerine gündem olan filmde Mahir karakterini canlandıran Deniz Hamzaoğlu hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Deniz Hamzaoğlu'nun babası Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Deniz Hamzaoğlu hangi ünlü oyuncunun oğluymuş...