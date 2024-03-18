3 haftada 8 kilo verdiren Eser Yenenler diyeti! 40'lık komedyen 138 kilodan 110'a düşmeyi hedefledi! "27 yıldır diyetteyim..."

Ünlü komedyen üç haftada 8 kilo vererek toplamda 137 kilodan 129 kiloya düştüğünü açıkladı. Hedefinin ise 3 ayda 110 kiloya düşmek olduğunu belirtti. İşte ünlü komedyenn kilosuyla ilgili güldüren açıklamaları;

"Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım."