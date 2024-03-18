3 haftada 8 kilo verdiren Eser Yenenler diyeti! 40'lık komedyen 138 kilodan 110'a düşmeyi hedefledi! "27 yıldır diyetteyim..."

2020 yılında kararlı bir şekilde diyete başlayan Eser Yenenler her ne kadar istediği verimi alamasa da 3 haftada 8 kilo vermeyi başardı.
2020 yılında kararlı bir şekilde diyete başlayan Eser Yenenler her ne kadar istediği verimi alamasa da 3 haftada 8 kilo vermeyi başardı.
Yenenler 2020 yılında yayınladığı videoda yaptığı açıklamada, "Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konsantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik" ifadelerini kullandı.
Başlangıç kilosunu 137.9 olarak belirten Yenenler, hedefinin 110 kiloya ulaşmak olduğunu ve daha sonra iki haneli kilolara düşmeyi planladığını söyledi.
KİLO VERMEYE BÖYLE KARAR VERDİ
Aldığı kiloların neden olduğu zor anlardan birini ise koltuğunun kırılmasıyla yaşadığını belirten Yenenler, "Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. 'Kırıcı' derken gerçek anlamda kırıcı... Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım" dedi.
Ünlü komedyen üç haftada 8 kilo vererek toplamda 137 kilodan 129 kiloya düştüğünü açıkladı. Hedefinin ise 3 ayda 110 kiloya düşmek olduğunu belirtti. İşte ünlü komedyenn kilosuyla ilgili güldüren açıklamaları;
"Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım."
Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27. yılım diyette! Bana 'şu kadar yiyeceksin' dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum iyi gidiyor."