Dilberay’ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! Herkese kalp krizi olarak söylediler! Eşi canlı yayında ağlayarak duyurdu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın ölüm nedeniyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2019 yılında verdiği bir röportajda Ay'ın asıl ölüm sebebini açıkladı...
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın ölüm nedeniyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2019 yılında verdiği bir röportajda Ay'ın asıl ölüm sebebini açıkladı...
GERÇEK ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ DEĞİL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında, eşinin aslında kalp krizi sonucu değil, ayak tırnağını keserken iltihap kapması neticesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bu açıklama, Ay'ın ölümüne ilişkin kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Karakaş'ın gözyaşları arasında yaptığı açıklamalar, insanların dikkatini çekerken, ölüm nedeninin kalp krizi olarak açıklanmasının ardından gerçek hikayenin ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.
İşte Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın o açıklamaları;
"Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'Yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti"