Dilberay’ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! Herkese kalp krizi olarak söylediler! Eşi canlı yayında ağlayarak duyurdu

Karakaş'ın gözyaşları arasında yaptığı açıklamalar, insanların dikkatini çekerken, ölüm nedeninin kalp krizi olarak açıklanmasının ardından gerçek hikayenin ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.

İşte Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın o açıklamaları;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'Yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti"