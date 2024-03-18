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Dilberay'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! Herkese kalp krizi olarak söylediler! Eşi canlı yayında ağlayarak duyurdu

2019 yılında hayatını kaybeden Dilberay'ın ölüm sebebi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Nisan 2019'da ölüm haberinin ardından sanat camiasını derin bir yasa boğan ünlü şarkıcının kalp krizinden vefat ettiği belirtilmişti. Ancak Eşi İbrahim Karakaş eşinin ölümün 1 ay sonrasında gerçekleri açıklamıştı. İşte 20219 yılında İbrahim Karakaş'ın yaptığı o açıklamalar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 20:21 Güncelleme 18 Mart 2024, 20:21
Dilberay’ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! Herkese kalp krizi olarak söylediler! Eşi canlı yayında ağlayarak duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın ölüm nedeniyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2019 yılında verdiği bir röportajda Ay'ın asıl ölüm sebebini açıkladı...

GERÇEK ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ DEĞİL

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2019 yılında katıldığı bir televizyon programında, eşinin aslında kalp krizi sonucu değil, ayak tırnağını keserken iltihap kapması neticesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dilberay ve eşi İbrahim KarakaşDilberay ve eşi İbrahim Karakaş

Bu açıklama, Ay'ın ölümüne ilişkin kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Karakaş'ın gözyaşları arasında yaptığı açıklamalar, insanların dikkatini çekerken, ölüm nedeninin kalp krizi olarak açıklanmasının ardından gerçek hikayenin ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.

İşte Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın o açıklamaları;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'Yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti"

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