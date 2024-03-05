Ömer dizisine Avukat Nehir bombası! Gamze taraftarlarını ayağa kaldıracak transfer geliyor

Senaryoyu Sedef Bayburtluoğlu Gürerk ve Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizide, avukat Nehir'in gelişiyle birlikte olaylar daha da derinleşecek.

Dizinin 45. bölümünde izleyiciler, Ömer 'in İzzet'e düzenlediği polis baskını, Gamze'nin Ömer'den ayrılma kararı ve Tahir için verilen yakalama kararı gibi önemli gelişmelerle karşılaştı.

Ömer ile Gamze'nin avukat Nehir'e başvurması, izleyicilere merak uyandıran bir dizi içinde dizi vaat ediyor. Avukat Nehir'in hukuki yetenekleri ve karakterin hikayeye katacağı detaylar, Ömer'in seyirciyi daha da içine çekecek gibi görünüyor.