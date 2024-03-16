Eylem Tok kimdir, kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Kariyeri, hayatı...

İstanbul'un tanınmış yazarlarından Eylem Tok , son zamanlarda oğlunun karıştığı trajik bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve olay yerinden kaçan oğlunun peşine düşen Eylem Tok, onu Mısır'a kaçırdığı ortaya çıktı. Bu üzücü olay, Eylem Tok hakkında pek çok sorunun gündeme gelmesine neden oldu. Peki Eylem Tok kaç çocuğu var, evli mi? Eylem Tok kimdir, kaç yaşında nereli?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den iadesi süreci hakkında açıklama yaptı.Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada "Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek. Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemini sarstı! Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı! Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı! Canavar anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı! Tok ve oğlu Timur hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında canavar anne Eylem Tok'u olay yerine götüren şirket çalışanı Ceren S.'nin ifadesi alındı. Bülent Cİhantimur ve Eylem Tok'un ortak oldukları şirkette çalıştığını söyleyen Ceren S., o geceyi böyle anlattı:

Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım.