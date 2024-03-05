Gelin diyeti ile 63 kiloya şıp diye düştü! Tuğçe Kandemir’in 3 günde 3 kilo verdiren diyeti! 28’lik şarkıcı meğer bu yöntemle...

Ünlü şarkıcı Kandemir, geçtiğimiz aralık ayında düğününde daha fit görünmek amacıyla uyguladığı diyetle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı iddia edilen diyet listesi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Kandemir'in paylaşılan diyet listesi:
Lapa Diyeti: 3 Günde 3 Kilo Garantisi! 🍽️🥦
Tuğçe Kandemir'in zayıflamasına ilham olan Lapa Diyeti, kısa sürede etkili kilo kaybı vaat ediyor. İşte bu planın detayları:
Sabah Kahvaltısı:
- 2 yemek kaşığı yulaf gevreği
- 1 su bardağı yağsız süt
Öğle Yemeği:
- Bol yeşillikli salata
- Sebze buğulaması
Ara Öğün:
- Bir bardak limonlu yeşil çay
Akşam Yemeği:
- Izgara et (ekmeksiz)
- Sulu yemek
Bu planı 2 veya 4 gün boyunca uygulayarak, hızlı bir şekilde 3 kilo verme şansınız bulunuyor. Kandemir'in de dediği gibi, "Lapa Diyeti" ile kilo vermek hem sağlıklı hem de lezzetli olabilir.