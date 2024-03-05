Gelin diyeti ile 63 kiloya şıp diye düştü! Tuğçe Kandemir’in 3 günde 3 kilo verdiren diyeti! 28’lik şarkıcı meğer bu yöntemle...

Tuğçe Kandemir 'in zayıflamasına ilham olan Lapa Diyeti, kısa sürede etkili kilo kaybı vaat ediyor. İşte bu planın detayları:

Ara Öğün:

Bir bardak limonlu yeşil çay

Akşam Yemeği:

Izgara et (ekmeksiz)

Sulu yemek

Bu planı 2 veya 4 gün boyunca uygulayarak, hızlı bir şekilde 3 kilo verme şansınız bulunuyor. Kandemir'in de dediği gibi, "Lapa Diyeti" ile kilo vermek hem sağlıklı hem de lezzetli olabilir.