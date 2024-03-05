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Gelin diyeti ile 63 kiloya şıp diye düştü! Tuğçe Kandemir'in 3 günde 3 kilo verdiren diyeti! 28'lik şarkıcı meğer bu yöntemle...

Bu başarıyla Tuğçe Kandemir, hem sağlıklı beslenme hem de aktif yaşam tarzıyla kilo vererek 63 kiloya düşmeyi başardı. Kandemir'in zayıflama hikayesi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor ve sağlıklı yaşam tarzına dair ilham verici bir örnek oluşturuyor. İşte Tuğçe Kandemir diyeti...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 18:23 Güncelleme 05 Mart 2024, 18:23
Gelin diyeti ile 63 kiloya şıp diye düştü! Tuğçe Kandemir’in 3 günde 3 kilo verdiren diyeti! 28’lik şarkıcı meğer bu yöntemle...

Ünlü şarkıcı Kandemir, geçtiğimiz aralık ayında düğününde daha fit görünmek amacıyla uyguladığı diyetle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı iddia edilen diyet listesi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte Kandemir'in paylaşılan diyet listesi:

Lapa Diyeti: 3 Günde 3 Kilo Garantisi! 🍽️🥦

Tuğçe Kandemir'in zayıflamasına ilham olan Lapa Diyeti, kısa sürede etkili kilo kaybı vaat ediyor. İşte bu planın detayları:

Sabah Kahvaltısı:

  • 2 yemek kaşığı yulaf gevreği
  • 1 su bardağı yağsız süt

Öğle Yemeği:

  • Bol yeşillikli salata
  • Sebze buğulaması

Ara Öğün:

  • Bir bardak limonlu yeşil çay

Akşam Yemeği:

  • Izgara et (ekmeksiz)
  • Sulu yemek

Bu planı 2 veya 4 gün boyunca uygulayarak, hızlı bir şekilde 3 kilo verme şansınız bulunuyor. Kandemir'in de dediği gibi, "Lapa Diyeti" ile kilo vermek hem sağlıklı hem de lezzetli olabilir.

Çorba Diyeti: 2 Günde 2 Kilo Garantisi! 🍲🍞

Eğer "Lapa Diyeti" size yeterli gelmediyse, işte bir diğer seçenek olan Çorba Diyeti:

Sabah:

  • Bir fincan sıcak yeşil çay

Kahvaltı:

  • Bir kase sebze çorbası

Öğle Yemeği:

  • Çorba
  • İki dilim tam buğday ekmeği

Ara Öğün:

  • Bir fincan sıcak yeşil çay

Akşam Yemeği:

  • Salata
  • Çeyrek kepek ekmeği

🚨 Sağlık Uyarısı: Kısa vadeli diyet planları, vücut için gerekli besinleri yetersiz bırakabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Lapa Diyeti gibi hızlı kilo kaybı planları, uzman kontrolü olmaksızın uygulandığında metabolizma ve beslenme dengesinde sorunlara neden olabilir. Bu diyeti uygulamadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

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