Ebrar Karakurt hakkında olay iddia! Gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un dün gece Kadıköy'de bir mekanda olay çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre; Karakurt, şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu çekip sahneye atladı. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, "Evet bu olay doğru" diyerek iddiaları doğruladı. İşte olayın detaylar...
Ebrar Karakurt, dün gece Kadıköy'de gittiği eğlence mekanında, müzisyen Melsum Erdost'u şarkı söylediği esnada darp etti.
Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, voleybolcu Karakurt'un sahneye çıkarak elinden zorla mikrofonu aldığını ve bu esnada dudağına vurduğunu açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, "Evet bu olay doğru" diyerek iddiaları doğruladı.