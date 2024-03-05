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Ebrar Karakurt hakkında olay iddia! Gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un dün gece Kadıköy'de bir mekanda olay çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre; Karakurt, şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu çekip sahneye atladı. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, "Evet bu olay doğru" diyerek iddiaları doğruladı. İşte olayın detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 14:01 Güncelleme 05 Mart 2024, 14:21
Ebrar Karakurt hakkında olay iddia! Gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti! 1

Ebrar Karakurt, dün gece Kadıköy'de gittiği eğlence mekanında, müzisyen Melsum Erdost'u şarkı söylediği esnada darp etti.

Ebrar Karakurt hakkında olay iddia! Gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti! 2

Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, voleybolcu Karakurt'un sahneye çıkarak elinden zorla mikrofonu aldığını ve bu esnada dudağına vurduğunu açıkladı.

▶️ Ebrar Karakurt'un skandal gecesi!

Ebrar Karakurt hakkında olay iddia! Gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti! 3

Sosyal medyada paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, "Evet bu olay doğru" diyerek iddiaları doğruladı.

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