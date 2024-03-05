Ebrar Karakurt hakkında olay iddia! Gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un dün gece Kadıköy'de bir mekanda olay çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre; Karakurt, şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu çekip sahneye atladı. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajı alıntılayan Erdost, "Evet bu olay doğru" diyerek iddiaları doğruladı. İşte olayın detaylar...