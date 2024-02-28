2 çocuk annesi Hazal Kaya'nın zayıflama yöntemi! 33'lük oyuncu bu sayede 36 beden! "Bana göre değil" demişti...

Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi projelerle büyük beğeni toplayan Hazal Kaya fit formuyla da ilgi çeken isimler arasında yer alıyor. Fazla kilolarından kurtulan Kaya, sosyal medyada paylaştığı deneyimleriyle takipçilerine ilham kaynağı oluyor. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı..

HAZAL KAYA DİYETİ

2 çocuk annesi Hazal Kaya Nisan 2023 tarihinde verdiği bir röportajda hızlı kilo vermek için özel bir çabaya girmediğini kaydeden başarılı oyuncu, "Detoks, diyet falan hiç bana göre değil." açıklamasında buludu.

Hipoglisemi rahatsızlığı olan ve bu yüzden beslenmesine dikkat etmesi gereken Kaya, bir süredir glutensiz ve şekersiz bir beslenme düzenine uyarak fit bir görünüme ulaştı.