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2 çocuk annesi Hazal Kaya'nın zayıflama yöntemi! 33'lük oyuncu bu sayede 36 beden! "Bana göre değil" demişti...

Güzel oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda sağlıklı yaşam tarzına geçiş yaparak zayıflama sırlarını paylaştı. İşte Hazal Kaya'nın zayıflık sırrı...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:06 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:06
2 çocuk annesi Hazal Kaya’nın zayıflama yöntemi! 33’lük oyuncu bu sayede 36 beden! Bana göre değil demişti...

Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi projelerle büyük beğeni toplayan Hazal Kaya fit formuyla da ilgi çeken isimler arasında yer alıyor. Fazla kilolarından kurtulan Kaya, sosyal medyada paylaştığı deneyimleriyle takipçilerine ilham kaynağı oluyor. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı..

HAZAL KAYA DİYETİ

2 çocuk annesi Hazal Kaya Nisan 2023 tarihinde verdiği bir röportajda hızlı kilo vermek için özel bir çabaya girmediğini kaydeden başarılı oyuncu, "Detoks, diyet falan hiç bana göre değil." açıklamasında buludu.

Hipoglisemi rahatsızlığı olan ve bu yüzden beslenmesine dikkat etmesi gereken Kaya, bir süredir glutensiz ve şekersiz bir beslenme düzenine uyarak fit bir görünüme ulaştı.

HER SABAH LİMONLU SU İÇİYOR

Beslenme düzenine özel bir vurgu yapan Hazal Kaya, sebze ve meyvelere ağırlık vererek sağlıklı bir diyet benimsedi. Lif ağırlıklı beslenmeye önem veren Kaya, sabahları limonlu su içmeyi de ihmal etmiyor.

Zayıflama sürecinde düzenli egzersize de önem veren oyuncu, özellikle aerobik aktivitelerle kan dolaşımını hızlandırmaya özen gösteriyor. Hazal Kaya'nın bu sağlıklı yaşam tarzı, takipçilerine ilham kaynağı oluyor.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Hazal Kaya'nın sağlıklı yaşam tarzına uygun bir diyet listesi aşağıdaki gibi olabilir. Ancak unutmayın ki her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve bu öneriler bir uzmana danışılmadan uygulanmamalıdır.

Kahvaltı

Yulaf ezmesi, taze meyveler
Badem sütü

Ara Öğün

Karışık kuruyemiş, yeşil elma

Öğle Yemeği

Izgara tavuk, karabuğday/quinoa
Zeytinyağlı sebzeli salata

Ara Öğün

Şekersiz yoğurt, taze çilek

Akşam Yemeği

Omega-3 balık, tam buğday makarna
Izgara sebzeler, tam buğday ekmeği

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