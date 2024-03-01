Uzmanı açıkladı: Bu besinler vücudu toksinlerden arındırıyor!





KANSERLE İŞİMİZ 'YAŞ'

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen araştırma, tüm kanser türlerinin üçte birinin 75 yaş üzerinde teşhis edildiğini gösterdi. Ancak araştırmada, yaşlılıkta insanları etkileyen kanser türlerinin, gençleri etkileyenlere kıyasla farklı organları etkileme eğiliminde ve altta yatan nedenlerinin tamamen farklı olduğu da tespit edildi. Surrey Üniversitesi'nden klinik onkolog Dr. Carla Perna, "75 yaş üstü insanları etkileyen kanserler, hücrelerimizin yaşlanmasıyla ve yaşam tarzına bağlı hasarın yaşam boyu kümülatif etkisiyle ilişkilidir" dedi.



STRESİ EL ELE YENİN!

İngiltere ve ABD'de yapılan araştırmalarda el ele tutuşmanın, özellikle sevdiğiniz biri ile olduğunda beynimizde 'aşk hormonu' olarak da bilinen oksitonin salınımını tetiklediği, kan basıncının düşmesi, ağrıları azaltma ve stresin yatıştırılması gibi etkileri olduğu belirtildi. Virginia Üniversitesi'nde Klinik Psikolog James Coan, "El ele tutuşmanın ne olduğunu ve nasıl etkileri olduğunu gerçekten anlarsanız, insan olmanın ne olduğunu hemen hemen her yönüyle anlamaya başlarsınız" dedi.



FELCE PİLLİ ÇÖZÜM

Omurilik felci, omurilikteki hasar sonucu vücudun belirli bölgelerinde veya tüm vücutta hissizlik, kuvvetsizlik veya felç gibi motor ve duyusal işlev kayıplarına yol açıyor. Son yıllarda geliştirilen Epidural Stimülasyon omurilik pili teknolojisi, bu karanlık tabloya bir ışık tutuyor. Op. Dr. Aslıhan Çevik, "Tedaviyle hareket kabiliyetlerini kontrol edebildikleri bir kumanda yardımıyla yaşamın çeşitli alanlarında bağımsızlıklarını yeniden kazanmanın yolunu buluyorlar" diyor.



FAZLA SİNİR KALBE ZARAR

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi'nden bir ekip, 36 bin 309 kişinin kalp taramalarını inceledi. Araştırma, sinirli, kaygılı ve endişeli olmanın kalbi erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Huysuz ve sürekli endişelenen insanların kalp hastalıklarına yatkın olduğu anlaşıldı. Prof. Steffen Petersen, "Sigara içmek, kilo ve yaş gibi yaşam tarzı faktörleri dikkate alındığında bile nevrotik özelliklerin kalp yaşlanmasının belirtileriyle bağlantılı olduğu görülüyor" dedi.



CEVİZ YE UNUTMA

Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini önler.



ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. Vücutta iltihap oluşumunu engeller.



DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, bağışıklık sistemini destekler. Anti-depresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo verdirir. Diş çürüklerini önler.

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