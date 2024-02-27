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Tuğba Ekinci'nin 15 günde 10 kilo verdiren sırrı! Ünlü şarkıcı 46 yaşına rağmen 38 beden olmayı böyle başarıyor

Sosyal medya fenomeni Tuğba Ekinci, bikinili pozlarıyla gündem yaratarak estetik, silikon, botoks ve filtre kullanmadığını vurguladığı paylaşımlarıyla büyük ilgi çekiyor. 46 yaşındaki şarkıcının fit vücudu ve genç görünümü, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Peki, Tuğba Ekinci'nin formunu koruma sırrı nedir? İşte Tuğba Ekinci'nin zayıflık sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 22:51 Güncelleme 27 Şubat 2024, 22:52
Tuğba Ekinci’nin 15 günde 10 kilo verdiren sırrı! Ünlü şarkıcı 46 yaşına rağmen 38 beden olmayı böyle başarıyor

Ekinci'nin sosyal medya platformundan paylaştığı pozlar takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. 46 yaşındaki şarkıcının zayıflama sırrını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

TUĞB EKİNCİ'NİN KİLO VERME SIRRI!

Tuğba Ekinci geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda doğal ve estetiksiz bir şekilde formunu koruduğunu belirtti. 46 yaşında olmasına rağmen genç görünümünü nasıl elde ettiğini açıklayan Ekinci özel bir diyet programını takip ettiğini ifade etti.

15 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET İSTESİ!

PAZARTESİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Tavuklu salata.
Akşam yemeği: Salata ve protein kaynağı.

SALI

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Yeşil sebzelerle tavuk salatası.
Akşam yemeği: Salata ve meyve.

ÇARŞAMBA

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Az yağlı peynir, domates ve sebzeler.
Akşam yemeği: Salata ve protein kaynağı.

PERŞEMBE

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Sebzelerle pişmiş tavuk.
Akşam yemeği: Salata ve tavuk.

CUMA

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Haşlanmış sebzeler ve yumurta.
Akşam yemeği: Salata ve ızgara balık.

CUMARTESİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Meyve.
Akşam yemeği: Tavuk ve sebzeler.

PAZAR

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve.
Öğle yemeği: Salata, buharda pişmiş sebzeler ve tavuk.
Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebzeler.

🔴Tuğba Ekinci'nin takip ettiği iddia edilen 14 günlük diyet programı hakkında bilgi verilen haberi okurken, hatırlatmak isteriz ki, herhangi bir diyeti denemeden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Sağlık durumunuz ve ihtiyaçlarınız farklı olduğundan, kişiselleştirilmiş bir yaklaşım önemlidir. Ayrıca, hızlı kilo kaybı programları sağlığınızı riske atabilir, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz her zaman daha güvenli bir yaklaşımdır.

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