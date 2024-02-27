Tuğba Ekinci’nin 15 günde 10 kilo verdiren sırrı! Ünlü şarkıcı 46 yaşına rağmen 38 beden olmayı böyle başarıyor

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve. Öğle yemeği: Az yağlı peynir, domates ve sebzeler. Akşam yemeği: Salata ve protein kaynağı.

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ve 1 dilim meyve. Öğle yemeği: Haşlanmış sebzeler ve yumurta. Akşam yemeği: Salata ve ızgara balık.

🔴Tuğba Ekinci'nin takip ettiği iddia edilen 14 günlük diyet programı hakkında bilgi verilen haberi okurken, hatırlatmak isteriz ki, herhangi bir diyeti denemeden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Sağlık durumunuz ve ihtiyaçlarınız farklı olduğundan, kişiselleştirilmiş bir yaklaşım önemlidir. Ayrıca, hızlı kilo kaybı programları sağlığınızı riske atabilir, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz her zaman daha güvenli bir yaklaşımdır.