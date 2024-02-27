13 yıl önce evlenmişlerdi! Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın Uludağ tatili olay oldu! Karavan dedikodusu ortalığı karıştırdı

Kızlarıyla birlikte Uludağ tatiline çıkan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çift hakkında ortaya atılan karavan iddiası ise ortalığı karıştırdı. Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla otelde kaldığı ancak İzzet Özilhan'ın onlara eşlik etmediği konuşuldu. Bununla birlikte ayrılık iddiaları da ortaya atıldı.

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI

Sabah'tan Bülent Cankurt kaleme aldığı yazıda olayı şöyle özetledi: "Geçen hafta sonu Uludağ, büyük bir dedikoduyla çalkalandı! İzzet-Yasemin Özilhan çifti, kızlarıyla birlikte hafta sonunda Uludağ'daydı. Ancak Yasemin Hanım, kızları Emine ve Ela ile Uludağ'ın ünlü bir otelinde kalırken, İzzet Bey ise, dağın ücra bir köşesine park ettiği karavanında kaldı.