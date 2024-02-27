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13 yıl önce evlenmişlerdi! Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın Uludağ tatili olay oldu! Karavan dedikodusu ortalığı karıştırdı

13 yıl önce nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın bu evlilikten iki kızı oldu. Kızlarıyla birlikte Uludağ tatiline çıkan ünlü çift hakkında ortaya atılan karavan iddiası ise ortalığı karıştırdı. Yasemin Özilhan’ın kızlarıyla otelde kaldığı ancak İzzet Özilhan’ın onlara eşlik etmediği konuşuldu. Bununla birlikte ayrılık iddiaları da ortaya atıldı. Ancak işin aslı bambaşka çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:55 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:55
13 yıl önce evlenmişlerdi! Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın Uludağ tatili olay oldu! Karavan dedikodusu ortalığı karıştırdı

Kızlarıyla birlikte Uludağ tatiline çıkan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çift hakkında ortaya atılan karavan iddiası ise ortalığı karıştırdı. Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla otelde kaldığı ancak İzzet Özilhan'ın onlara eşlik etmediği konuşuldu. Bununla birlikte ayrılık iddiaları da ortaya atıldı.

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI
Sabah'tan Bülent Cankurt kaleme aldığı yazıda olayı şöyle özetledi: "Geçen hafta sonu Uludağ, büyük bir dedikoduyla çalkalandı! İzzet-Yasemin Özilhan çifti, kızlarıyla birlikte hafta sonunda Uludağ'daydı. Ancak Yasemin Hanım, kızları Emine ve Ela ile Uludağ'ın ünlü bir otelinde kalırken, İzzet Bey ise, dağın ücra bir köşesine park ettiği karavanında kaldı.

Yasemin Hanım ile kızlarını otelde gören ama İzzet Bey'in ise karavanda kaldığını öğrenen sosyetikler dedikodu kazanını kaynatmaya başladı. Uludağ'daki sosyetiklerin, Özilhan çifti için "Ayrıldılar ama çocukları için aynı yerdeler. Fakat bir araya gelmiyorlar" dedikoduları, bir iş için gittiğim Kars'ta benim kulağıma kadar geldi.

Çiftle ilgili bu tür dedikodulara artık pek inanmadığım için küçük çaplı bir araştırma yaptım.

Peşinin söyleyeyim; ayrılık falan yok, gayet mutlular.

Onları ayrı düşüren ise, İzzet Bey'in doyasıya karavan keyfi yaşamak istemesi, Yasemin Hanım ve kızlarının ise, geceleri karavanda kalmak istememesi.

Özilhan Ailesi, gündüz karavanda buluşup doğanın keyfini çıkarırken akşamları ise ayrılmış. Durum bundan ibaret"

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