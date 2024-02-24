1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! 33 yaşında 38 beden olma sırrı! 1100 kalorilik beslenme programıyla...

Bir buçuk ayın sonunda altı kilo vermiştim. Düşük kalorili beslenmeye alışınca sonrasında yediklerime dikkat ederek formumu korumaya devam ettim.

Kimse istemedi benden ancak bu hastalığa yakalanan insanların görüntüsünü yansıtabilmek için kendi isteğimle yaptım. Oynadığım sahnelerin daha inandırıcı olmasını arzu ettim.

Bulimiya hastalığının Melis karakteri üzerinde işlenmesi de çok hoşuma gitti çünkü bu hastalıkla mücadele eden çok sayıda insan var.

Melis'in ne kadar kötü bir şey yaptığını insanlara anlatabilmek istiyordum. Sosyal medyadan çok fazla sayıda insan ulaştı dizinin o bölümleri yayınlandıktan sonra.