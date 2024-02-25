Ivana Sert’in zayıflık sırrı! 44 yaşına rağmen bu sayede sülün gibi! Her sabah aç karnına...

Modacı, formunu korumak için uyguladığı diğer önemli adımları da paylaştı. Günlük 16 saat oruç tuttuğunu, şeker tüketmediğini ve günde üç litre su içtiğini dile getiren Sert, akşam 8'den sonra hiçbir şekilde yemek yemediğini açıkladı.

İÇECEKLER

Sabah aç karnına, 1 saat tempolu yürüyüş öncesi 1 bardak ılık alkali suya 1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi eklenerek içilir.

Kahvaltı öncesi toplamda 1 litre su içilmesi önerilir.

Meyveli buğday çimi suyu sabah, kefir kahvaltıdan sonra içilir.

Vitaminler gün içinde farklı zamanlarda alınmalıdır.

Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle sağlıklı bir diyet planı oluştururken kişisel ihtiyaçlarınıza uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.