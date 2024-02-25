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Ivana Sert'in zayıflık sırrı! 44 yaşına rağmen bu sayede sülün gibi! Her sabah aç karnına...

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Ivana Sert, fit vücudu ve güzellik sırlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştığı bilgilerle dikkat çeken Sert'in güzellik ve formunu korumak için uyguladığı diyeti sizler için araştırdık. İşte Ivana Sert'in zayıflık sırrı...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 18:08 Güncelleme 25 Şubat 2024, 18:08
Ivana Sert’in zayıflık sırrı! 44 yaşına rağmen bu sayede sülün gibi! Her sabah aç karnına...

Ivana Sert'in güzellik ve formunu korumak için uyguladığı bir günlük diyet, merakla bekleniyordu. Sert yıllar öce verdiği bir röportajda formunu korumak ve enerjisini yüksek tutmak için düzenli olarak bitkisel çay tükettiğini ve sabahları aç karnına ılık sirkeli su içtiğini belirtti. İşte Ivana Sert'in beslenme şekli...

Başarılı modacı Ivana Sert, Aralık 2021'de Sezer Dermenci ile Maldivler'de düzenlenen özel bir törenle hayatını birleştirmişti. Sert geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Sert, 1.73 boyunda ve 57 kilo olduğunu belirterek, haftada en az üç gün pilates yapmayı ve günde 20 bin adım atmaya özen gösterdiğini ifade etti.

16 SAAT AÇ KALIYOR

Modacı, formunu korumak için uyguladığı diğer önemli adımları da paylaştı. Günlük 16 saat oruç tuttuğunu, şeker tüketmediğini ve günde üç litre su içtiğini dile getiren Sert, akşam 8'den sonra hiçbir şekilde yemek yemediğini açıkladı.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

SABAH

Granola bowl/bitkisel süt ile kahvaltı yapılır.

ARA ÖĞÜN

Fındıklı ve çikolatalı cocostar tüketilir.

ÖĞLE

Mini mozzarella, tahıl ve kale yapraklı salata/hardal sos ile öğle yemeği yenir.

2. ARA ÖĞÜN

Ödem çayı içilir.

AKŞAM

Soslu ızgara tavuk/buharda pişmiş sebzeler akşam yemeği olarak tercih edilir.

İÇECEKLER

Sabah aç karnına, 1 saat tempolu yürüyüş öncesi 1 bardak ılık alkali suya 1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi eklenerek içilir.
Kahvaltı öncesi toplamda 1 litre su içilmesi önerilir.
Meyveli buğday çimi suyu sabah, kefir kahvaltıdan sonra içilir.
Vitaminler gün içinde farklı zamanlarda alınmalıdır.

Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle sağlıklı bir diyet planı oluştururken kişisel ihtiyaçlarınıza uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

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