Bahar dizisinde seyirciyi dumura uğratacak gerçek; Senaryo hakkında ilk itiraf geldi

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA Bahar dizisi, izleyicilere beklenmedik bir hastalıkla yüzleşen Bahar'ın hikayesini sunuyor. Ana karakter Bahar, tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen, eşine ve çocuklarına adanmış bir hayat sürdürmüştür. Ancak, bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında, ailenin ve özellikle de eşinin gerçek yüzüyle yüzleşmek zorunda kalır.

Dizide, Bahar'ın hastalığıyla birlikte aile içindeki ilişkilerin değiştiği ve gizli gerçeklerin gün yüzüne çıktığı bir süreç işlenmektedir. Eşi Timur'un beklenmedik tepkileri ve Bahar'ın bu durumla başa çıkma çabaları, izleyicilere dramatik bir atmosfer sunmaktadır. Ayrıca, Bahar'ın hayatını yeniden şekillendirme çabaları, trajikomik olaylarla dolu bir yolculuğa dönüşmektedir.

Dizideki karakterler arasında Evren'in, Bahar'ın hayatına giren yeni bir figür olarak ortaya çıkması, hikayeye farklı bir boyut kazandırmaktadır. Evren'in, Bahar'ın hayatında önemli bir rol oynaması ve eşi Timur ile rekabet içine girmesi, izleyicilere beklenmedik gelişmeler sunmaktadır.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar Bahar Yavuzoğlu

Buğra Gülsoy Evren Yalkın

Mehmet Yılmaz Ak Timur Yavuzoğlu

Hatice Aslan Nevra Yavuzoğlu

Ecem Özkaya Rengin Çevik