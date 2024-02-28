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Bahar dizisinde seyirciyi dumura uğratacak gerçek; Senaryo hakkında ilk itiraf geldi

Demet Evgar'ı uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren ve dikkat çekici konusuyla izleyicilerin ilgisini çeken "Bahar" dizisi hakkında şok gerçek ortaya çıktı. Bazı izleyiciler tarafından diziye yöneltilen en büyük eleştiri, konunun bir başka dizisinden uyarlanmış olması oldu. Bu durum, dizinin özgünlüğü konusunda şüpheleri beraberinde getirdi. Peki, Bahar dizisi uyarlama mı, hangi diziden alıntı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 10:19 Güncelleme 28 Şubat 2024, 10:19
Bahar dizisinde seyirciyi dumura uğratacak gerçek; Senaryo hakkında ilk itiraf geldi

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Bahar dizisi, ilk bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Ancak, dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı: Dizinin hikayesi, Güney Kore'den uyarlanmış.

Demet Evgar'ın başrolünde olduğu dizi, tıp fakültesinden mezun olan ancak ailesine adanmış bir hayat yaşayan bir kadının, geçmişine dönüş yapma kararı alması üzerine odaklanıyor. Bu konsept, Güney Kore yapımı "Dr. Cha" dizisinden esinlenilmiş.

Bahar dizisinin ilk 3 bölümü, izleyicileri etkileyici bir şekilde karşıladı. Ancak, dizinin özgünlük noktasında zayıf kaldığını düşünmemek mümkün değil.

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA

Bahar dizisi, izleyicilere beklenmedik bir hastalıkla yüzleşen Bahar'ın hikayesini sunuyor. Ana karakter Bahar, tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen, eşine ve çocuklarına adanmış bir hayat sürdürmüştür. Ancak, bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında, ailenin ve özellikle de eşinin gerçek yüzüyle yüzleşmek zorunda kalır.

Dizide, Bahar'ın hastalığıyla birlikte aile içindeki ilişkilerin değiştiği ve gizli gerçeklerin gün yüzüne çıktığı bir süreç işlenmektedir. Eşi Timur'un beklenmedik tepkileri ve Bahar'ın bu durumla başa çıkma çabaları, izleyicilere dramatik bir atmosfer sunmaktadır. Ayrıca, Bahar'ın hayatını yeniden şekillendirme çabaları, trajikomik olaylarla dolu bir yolculuğa dönüşmektedir.

Dizideki karakterler arasında Evren'in, Bahar'ın hayatına giren yeni bir figür olarak ortaya çıkması, hikayeye farklı bir boyut kazandırmaktadır. Evren'in, Bahar'ın hayatında önemli bir rol oynaması ve eşi Timur ile rekabet içine girmesi, izleyicilere beklenmedik gelişmeler sunmaktadır.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Demet Evgar Bahar Yavuzoğlu
Buğra Gülsoy Evren Yalkın
Mehmet Yılmaz Ak Timur Yavuzoğlu
Hatice Aslan Nevra Yavuzoğlu
Ecem Özkaya Rengin Çevik

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