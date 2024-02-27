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Mehmed Fetihler Sultanı dizisi Fatih Sultan Mehmet karakterini kim canlandırıyor? Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Filmleri ve dizileri...

Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, bu akşam ( 27 Şubatt 2024 ) seyircisiyle buluşuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, tarihi bir dönemi konu alarak izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Serkan Çayoğlu'nun Sultan Mehmed Han'ı canlandırdığı karakter dizi severler tarafından büyük ilgi çekti. Peki, Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:00 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:02
Mehmed Fetihler Sultanı dizisi Fatih Sultan Mehmet karakterini kim canlandırıyor? Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Filmleri ve dizileri...

Başrollerinden birini Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, heyecanla beklenen ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Peki, Serkan Çayoğlu filmleri ve dizileri neler? İşte merak edilenler...

Serkan Çayoğlu Sultan Mehemd Han rolündeSerkan Çayoğlu Sultan Mehemd Han rolünde

DİZİDE SULTAN MEHMED KARAKTERİ KİMDİR?

Dizide Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hikayesi konu alınıyor.

Dizinin tanıtım afişiDizinin tanıtım afişi

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Börü dizisinde başrol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisinde başrol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak Bereli/Ankaralı/Ali İhsan Cenkeri rolünde oynamıştır.

Serkan Çayoğlu ve eşi Özge GürelSerkan Çayoğlu ve eşi Özge Gürel

SERKAN ÇAYOĞLU EVLİ Mİ?

Çayoğlu 14 Temmuz 2022 tarihinde oyuncu Özge Gürel ile Almanya'nın Karlsruhe şehrinde evlendi.

SERKAN ÇAYOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Televizyon Yıl Yapım
2012 Kuzey Güney Rafael
2013-2014 Beni Böyle Sev Hakan
2014 Zeytin Tepesi Burak Altaylı
2014-2015 Kiraz Mevsimi Ayaz Dinçer
2016 Hayatımın Aşkı Demir Cerrahoğlu
2018 Börü Kaya Ülgen
2019 Halka Cihangir Tepeli
2020 Yeni Hayat Adem Şahin
2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru Bereli / Ankaralı / Ali İhsan Cenkeri
2023 Kader Bağları Kerem Sipahioğlu
2024- Mehmed: Fetihler Sultanı II. Mehmed

İnternet Yıl Yapım
2023 Aaahh Belinda Serkan Gürsoy

Sinema Yıl Yapım
2018 Börü Kaya Ülgen
2023 Oregon Hakan
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