Mehmed Fetihler Sultanı dizisi Fatih Sultan Mehmet karakterini kim canlandırıyor? Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Filmleri ve dizileri...

Başrollerinden birini Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, heyecanla beklenen ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Peki, Serkan Çayoğlu filmleri ve dizileri neler? İşte merak edilenler...
Başrollerinden birini Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, heyecanla beklenen ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Peki, Serkan Çayoğlu filmleri ve dizileri neler? İşte merak edilenler...
DİZİDE SULTAN MEHMED KARAKTERİ KİMDİR?
Dizide Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hikayesi konu alınıyor.
SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.
Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Börü dizisinde başrol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisinde başrol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak Bereli/Ankaralı/Ali İhsan Cenkeri rolünde oynamıştır.
SERKAN ÇAYOĞLU EVLİ Mİ?
Çayoğlu 14 Temmuz 2022 tarihinde oyuncu Özge Gürel ile Almanya'nın Karlsruhe şehrinde evlendi.
SERKAN ÇAYOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|2012
|Kuzey Güney
|Rafael
|2013-2014
|Beni Böyle Sev
|Hakan
|2014
|Zeytin Tepesi
|Burak Altaylı
|2014-2015
|Kiraz Mevsimi
|Ayaz Dinçer
|2016
|Hayatımın Aşkı
|Demir Cerrahoğlu
|2018
|Börü
|Kaya Ülgen
|2019
|Halka
|Cihangir Tepeli
|2020
|Yeni Hayat
|Adem Şahin
|2021-2022
|Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru
|Bereli / Ankaralı / Ali İhsan Cenkeri
|2023
|Kader Bağları
|Kerem Sipahioğlu
|2024-
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|II. Mehmed
|İnternet
|Yıl
|Yapım
|2023
|Aaahh Belinda
|Serkan Gürsoy
|Sinema
|Yıl
|Yapım
|2018
|Börü
|Kaya Ülgen
|2023
|Oregon
|Hakan