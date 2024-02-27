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ATV’den bir bomba dizi daha: Yaban Çiçekleri’nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı!

ATV ekranlarına yeni bir dizi gelmeye hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ilk tanıtımı yayınlandı. İşte ilk bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran tanıtım...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 12:45 Güncelleme 27 Şubat 2024, 12:59
ATV’den bir bomba dizi daha: Yaban Çiçekleri’nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı!

Duygusal ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ilk kez ekrana gelecek olan Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'ya ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi.

Tanıtımı ile şimdiden dikkat çeken dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

Yolları sürpriz şekilde kesişen Kılıç ve Ela'nın sürükleyici hikayesini güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan "Yaban Çiçekleri" yakında atv'de ekranlara gelecek.

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