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Mehmed Fetihler Sultanı dizisi konusu nedir, hangi ilde çekiliyor? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler? Dizi karakterleri tarihte var mı?

27 Şubat tarihinde ekranlara gelecek olan TRT 1'in merakla beklenen dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı", dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Devlet-i Aliyye'yi büyük bir cihan devleti haline getiren Sultan Mehmed Han'ın hayatını ve hikayesini ekranlara taşıyacak. İzleyiciler, Sultan Mehmed'in liderlik, strateji ve kararlılık dolu serüvenine tanık olacaklar.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 14:25 Güncelleme 27 Şubat 2024, 14:25
Mehmed Fetihler Sultanı dizisi konusu nedir, hangi ilde çekiliyor? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler? Dizi karakterleri tarihte var mı?

27 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek olan "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül kaleme alırken, başrollerinde ise Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer alıyor. İşte dizi hakkında detaylar...

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi 27 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerle dolu destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

Dizide ayrıca İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak.

Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü yıldız Ghassan Mesud kamera karşısına geçti.

"Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud'a, İran ve ABD'den getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti.

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu, Ghassan Mesud, Açelya Akkoyun gibi isimler yer alıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir.

Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.

Yurt dışı çekimleri tamamlandıktan sonra ekip Türkiye'ye geldi. Türkiye çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

İstanbul'da özel olarak kurulan platoda çekilen sahneler, tarihi atmosferi ve detaylarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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