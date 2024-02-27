Mehmed Fetihler Sultanı dizisi konusu nedir, hangi ilde çekiliyor? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler? Dizi karakterleri tarihte var mı?

27 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek olan "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül kaleme alırken, başrollerinde ise Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer alıyor. İşte dizi hakkında detaylar...
MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi 27 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.
MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerle dolu destansı hikayesini ekrana taşıyacak.
Dizide ayrıca İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak.
Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü yıldız Ghassan Mesud kamera karşısına geçti.
"Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud'a, İran ve ABD'den getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti.