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Survivor Sema Aydemir için diskalifiye şoku! Pınar ile saç saça baş başa kavga etti! Acun Ilıcalı biletini kesti: "Tahrik var..."

Survivor'da yeni bir isim olan Sema Aydemir, son bölüm tanıtımıyla gündeme oturdu. Ancak adaya katılmasının ardından yaşadığı bazı problemler, özellikle Pınar ile arasındaki gerginlik nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Son ada eleme konseyinde yaşanan olaylar ise gerginliğin doruk noktasına ulaşmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 21:26 Güncelleme 26 Şubat 2024, 21:45
Survivor Sema Aydemir için diskalifiye şoku! Pınar ile saç saça baş başa kavga etti! Acun Ilıcalı biletini kesti: Tahrik var...

Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir atmosfer oluşturdu. Sema ve Pınar arasında yaşanan tartışma, yarışmanın 44. bölüm fragmanıyla birlikte büyük bir şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı, bu olayı değerlendirerek Survivor All Star'a damga vuran anlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olay, Sema'nın Pınar'a yönelik sert ifadeleriyle patlak verdi. Sema, "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın" diyerek Pınar'ı sert bir dille eleştirdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Pınar, Sema'ya uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Ancak Sema, hakaret işitmek istemediğini belirterek sinirlendi ve Pınar'a tekme attı. Diğer yarışmacıların müdahalesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı.

Acun Ilıcalı, yaşanan tatsız durum sonrası acil durum konseyi düzenledi ve yarışmacıları topladı. Konseyde yaşananları değerlendiren yarışmacılar, farklı görüşler ortaya koydular. Nagihan, Sema'nın davranışını eleştirirken Merve, Pınar'ın kışkırtıcı tavırlarına dikkat çekti. Avatar Atakan ise Sema'nın davranışını onaylamadığını ancak Pınar'ın da ağır tahriklerde bulunduğunu belirtti.

Survivor'da tekme tokat kavga!

Acun Ilıcalı, yaşananları değerlendirdiklerini ve bir karara vardıklarını belirtti. Sema'nın davranışlarıyla ilgili alınacak karar merakla bekleniyor.

Bu olayın yaşandığı bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı da yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasındaki rekabet kıyasıya geçerken, dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazandığı açıklandı.

Günün sonunda konseyde toplanan yarışmacılar arasında Acun Ilıcalı, haftanın ikinci eleme adayını belirlediğini açıkladı: Pınar.

Survivor All Star, heyecan dolu anları ve gergin anlaşmazlıklarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

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