Survivor Sema Aydemir için diskalifiye şoku! Pınar ile saç saça baş başa kavga etti! Acun Ilıcalı biletini kesti: "Tahrik var..."

Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir atmosfer oluşturdu. Sema ve Pınar arasında yaşanan tartışma, yarışmanın 44. bölüm fragmanıyla birlikte büyük bir şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı, bu olayı değerlendirerek Survivor All Star'a damga vuran anlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olay, Sema'nın Pınar'a yönelik sert ifadeleriyle patlak verdi. Sema, "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın" diyerek Pınar'ı sert bir dille eleştirdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Pınar, Sema'ya uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Ancak Sema, hakaret işitmek istemediğini belirterek sinirlendi ve Pınar'a tekme attı. Diğer yarışmacıların müdahalesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı.