Meğer hepsinin bir anlamı varmış... Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin!

Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı istemsiz ve garip hareketlerle sürekli şaşkına dönüyor. Ancak uzmanlar, bebeklerin bu davranışlarının aslında anlamlı olduğunu belirtiyor. Son yapılan araştırmalar, bebeklerin istemsizce yaptığı her hareketin bir amacı olduğunu ortaya koyuyor.

BUNU YAPIYORSA YEMEK İSTİYOR Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı çeşitli hareketler arasında dilin sürekli olarak ağızdan dışarı çıkması durumunda endişe yaşayabilirler. Ancak uzmanlara göre, bu durum genellikle doğal bir sürecin bir parçası olabilir ve bazen bebeklerin beslenme isteğini ifade etmek için kullanılır.