Meğer hepsinin bir anlamı varmış... Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin!

EĞER BÖYLE YAPIYORSA DİKKAT
Ancak, ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken önemli noktalar da bulunmaktadır. Eğer bebek dilini sürekli olarak ağızdan çıkarmakta zorlanıyor, yemek yeme veya yutkunma sırasında güçlük çekiyorsa, bu durumda gelişimsel gecikmeler veya başka sağlık sorunları söz konusu olabilir. Bu durumda, uzman bir pediatriste başvurmak önemlidir.
BEBEĞİN DİLİ BÜYÜK OLABİLİR
Dil hareketlerinin sürekli olarak ağızdan çıkması durumu, bazı genetik anormalliklerle de ilişkilendirilebilir. Makroglossia adı verilen durumda, bebeğin dili normalden daha büyük olabilir ve bu durum genellikle hormonal bozukluklarla ilişkilendirilir. Ayrıca, dilin normalden küçük görünmesi, yarık dudak, yarık damak veya diğer genetik anomalilerle ilişkili olabilir.
Uzmanlar, ebeveynlere bebeklerinin dil hareketlerini dikkatlice gözlemlemelerini ve herhangi bir endişe verici belirti fark ettiklerinde profesyonel yardım alarak çocuklarının sağlığını güvence altına almalarını öneriyor.