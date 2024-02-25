SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Meğer hepsinin bir anlamı varmış... Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin!

Bebeklerin dünyası, gözle görülemeyen ince detaylarla doludur ve bu detaylar, onların gelişim sürecinde kritik roller oynar. Bebekler, henüz konuşamadıkları için düşüncelerini ve ihtiyaçlarını çeşitli hareketler, mimikler ve sesler aracılığıyla ifade ederler. Ebeveynler için bu sinyalleri doğru yorumlamak, çocuklarının duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerine ve onlara uygun şekilde destek olabilmelerine olanak tanır. Bebek gelişimi üzerine yapılan araştırmalar, bu sinyallerin ne anlama geldiğini çözümlemeye ve ebeveynlere pratik bilgiler sunmaya yöneliktir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:40 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:40
Meğer hepsinin bir anlamı varmış... Bebeğiniz bu hareketi yapıyorsa sakın göz ardı etmeyin!

Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı istemsiz ve garip hareketlerle sürekli şaşkına dönüyor. Ancak uzmanlar, bebeklerin bu davranışlarının aslında anlamlı olduğunu belirtiyor. Son yapılan araştırmalar, bebeklerin istemsizce yaptığı her hareketin bir amacı olduğunu ortaya koyuyor.

BUNU YAPIYORSA YEMEK İSTİYOR

Yeni ebeveynler, bebeklerinin yaptığı çeşitli hareketler arasında dilin sürekli olarak ağızdan dışarı çıkması durumunda endişe yaşayabilirler. Ancak uzmanlara göre, bu durum genellikle doğal bir sürecin bir parçası olabilir ve bazen bebeklerin beslenme isteğini ifade etmek için kullanılır.

Bebeklerin ağızlarından dillerini çıkarmaları, beslenme veya diş çıkarma sırasında yaşanan farklı duyusal deneyimlerin bir sonucu olabilir. Bu durumda, bebekler beslenme isteğini göstermek veya sadece çevrelerini keşfetmek amacıyla dil hareketlerini kullanabilirler.

EĞER BÖYLE YAPIYORSA DİKKAT

Ancak, ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken önemli noktalar da bulunmaktadır. Eğer bebek dilini sürekli olarak ağızdan çıkarmakta zorlanıyor, yemek yeme veya yutkunma sırasında güçlük çekiyorsa, bu durumda gelişimsel gecikmeler veya başka sağlık sorunları söz konusu olabilir. Bu durumda, uzman bir pediatriste başvurmak önemlidir.

BEBEĞİN DİLİ BÜYÜK OLABİLİR

Dil hareketlerinin sürekli olarak ağızdan çıkması durumu, bazı genetik anormalliklerle de ilişkilendirilebilir. Makroglossia adı verilen durumda, bebeğin dili normalden daha büyük olabilir ve bu durum genellikle hormonal bozukluklarla ilişkilendirilir. Ayrıca, dilin normalden küçük görünmesi, yarık dudak, yarık damak veya diğer genetik anomalilerle ilişkili olabilir.

Uzmanlar, ebeveynlere bebeklerinin dil hareketlerini dikkatlice gözlemlemelerini ve herhangi bir endişe verici belirti fark ettiklerinde profesyonel yardım alarak çocuklarının sağlığını güvence altına almalarını öneriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Kocaeli BŞB
Sirkeci-Kazlıçeşme metrosu açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Süre 20 dakikaya inecek
Klasik CHP İstanbul’u! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş otobüs duraklarına akın etti! Ekrem İmamoğlu’na isyan var!
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Güneydoğu’nun altında petrol denizi var | Gabar’ın ardından yeni müjde Diyarbakır’dan
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Galatasaray’dan Aurier kararı! Takımda kalacak mı?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
SON DAKİKA