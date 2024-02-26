Şahan Gökbakar fena yakalandı! İsviçre’ye para mı taşıyor? ’Erdal ile Ece’ filmiyle ortaya çıktı

Hemen altında ise filmin ithalatçısı olarak 'CJ ENM MEDYA FİLM YAPIM VE DAĞ. A.Ş." gözüküyor. Bu durum ' Erdal ile Ece 'nin bir Türk yapımı olmadığını, yabancı film olup ithal edildiğini gösteriyor. Peki, kim bu 'CIELO MEDIA SA'?

İnternette şirketin, İsviçre'nin Cenevre şehrinin ticaret sicil memurluğuna kayıtlı olduğu gözüküyor! 27.01.2022 tarihinde limited şirket olarak kurulan 'CIELO MEDIA SA'nın adresi ise; Rue Muzy 11, 1207 Cenevre. Ne tesadüf ki, 'Recep İvedik 7' filmi de Haziran 2022'de çekildi. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın film sınıflandırma sayfasında 'Recep İvedik 7' ile ilgili bilgi yok.

Bunun nedeni filmin bir dijital platform için çekilmesi.

Neden Türkiye'de platform filmler için, sinemada gösterilen filmler gibi "Sinema eserlerine ilişkin kayıt tescil belgesi" alınmıyor?

Avrupa ve ABD'de bu yapılıyor.

Belki anlı şanlı 'Recep İvedik'in yedinci macerası da İsviçre filmi!