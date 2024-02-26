Şahan Gökbakar fena yakalandı! İsviçre’ye para mı taşıyor? ’Erdal ile Ece’ filmiyle ortaya çıktı

Recep İvedik filmleriyle ünlenen Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Erdal ile Ece' "Şahan Gökbakar İsviçre'ye para mı taşıyor?" sorularını beraberinde getirdi.
Recep İvedik filmleriyle ünlenen Şahan Gökbakar'ın son filmi 'Erdal ile Ece' "Şahan Gökbakar İsviçre'ye para mı taşıyor?" sorularını beraberinde getirdi.
Normalde filmlerini kardeşi yönetmen Togan Gökbakar'la birlikte kurdukları Çamaşırhane Film'in yapımcılığında çeken Şahan Gökbakar bu kez İsviçre'ye kayıtlı bir şirket üzerinden çekerek yabancı film gibi gösterip ithal etti.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel ulaştığı bilgileri sıralayıp çarpıcı sorular yöneltti.
ŞAHAN GÖKBAKAR İSVİÇRE'YE Mİ ÇALIŞIYOR
Tezel yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni vizyona giren Şahan Gökbakar'ın 'Erdal ile Ece' filminin afişine bakarken yapımcı logosunun olmaması dikkatimi çekti!
Film afişlerinde mutlaka yapımcı logosu olur.
Bu duruma şaşırdım ve 'Erdal ile Ece'nin sınıflandırılmasına bakmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesine girdim.
Orada filmin yapımcısı 'CIELO MEDIA SA' gözüküyor.
Hemen altında ise filmin ithalatçısı olarak 'CJ ENM MEDYA FİLM YAPIM VE DAĞ. A.Ş." gözüküyor.
Bu durum 'Erdal ile Ece'nin bir Türk yapımı olmadığını, yabancı film olup ithal edildiğini gösteriyor.
Peki, kim bu 'CIELO MEDIA SA'?
İnternette şirketin, İsviçre'nin Cenevre şehrinin ticaret sicil memurluğuna kayıtlı olduğu gözüküyor!
27.01.2022 tarihinde limited şirket olarak kurulan 'CIELO MEDIA SA'nın adresi ise; Rue Muzy 11, 1207 Cenevre.
Ne tesadüf ki, 'Recep İvedik 7' filmi de Haziran 2022'de çekildi. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın film sınıflandırma sayfasında 'Recep İvedik 7' ile ilgili bilgi yok.
Bunun nedeni filmin bir dijital platform için çekilmesi.
Neden Türkiye'de platform filmler için, sinemada gösterilen filmler gibi "Sinema eserlerine ilişkin kayıt tescil belgesi" alınmıyor?
Avrupa ve ABD'de bu yapılıyor.
Belki anlı şanlı 'Recep İvedik'in yedinci macerası da İsviçre filmi!
ŞAHAN GÖKBAKAR SERMAYE Mİ TAŞIYOR?
Normalde Şahan'ın filmlerinin yapımcısı, kardeşi yönetmen Togan Gökbakar'la birlikte kurdukları Çamaşırhane Film olurdu.
Şahan neden İsviçre'de şirket kurup, Türkiye'de çektiği filmi yabancı film gibi gösterip, sonra da ithal edip gösterime sokuyor?
Şimdi bu filmin gelirinden İsviçre vergi kazancı sağlayacak!
Türkiye'de çıkarılan, Şahan gibilerine kolaylık sağlayan ve kazançlarını artıran sinema yasası da Şahan'a yetmedi mi?
Sosyal medyada Türkiye için esip gürleyen, herkese yargı dağıtan.
"Canım Türkiyem" edebiyatı yapan Şahan'a bu karışık işler, yerli filmin vergisini İsviçre'ye ödemek vs. yakışıyor mu?
Amaç, İsviçre için 'Golden' vize almak mı?
Vergi avantajından yararlanmak mı?
Yoksa Şahan da Türkiye'de kazandığı paraları ne olur ne olmaz diye İsviçre'ye mi taşıyor?"
CÜZDAN ATATÜRKÇÜSÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan her toplumsal meselede sosyal medyada fırtına koparan Şahan Gökbakar'ın "Cüzdan Atatürkçüsü" olduğu Disney Plus'ın "Atatürk" dizisi kararı ile ortaya çıkmıştı.
Öyle ki Disney, ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu 2023 Ağustos ayında aldığı kararla "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı almıştı. Atatürkçülüğü kimseye bırakmayan birçok ünlü gibi Disney'le iş yapan Şahan Gökbakar da Disney'in kararına sessiz kalmıştı.