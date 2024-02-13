12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! 78'lik yıldız 10 yıldır Cushing Sendromu'yla savaşıyordu! "Her gün sabah ve akşam..."

Ara Öğün (İhtiyaca Bağlı):

Yoğurt veya sütlü smoothie (meyve ve yeşil sebzelerle hazırlanmış).

Bir dilim tam buğday ekmeği ile avokado.

Ancak, bu öneriler genel bir çerçevedir ve kişisel sağlık durumunuz ve tercihleriniz göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneli veya beslenme uzmanı ile görüşmek önemlidir.