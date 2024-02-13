12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! 78'lik yıldız 10 yıldır Cushing Sendromu'yla savaşıyordu! "Her gün sabah ve akşam..."

Türk Sineması'nın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 2014 yılında Cushing sendromu teşhisi konulduktan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ederek bir yılda 20 kilo verdi. Şoray'ın bu başarılı kilo verme sürecinin sırları merak konusu oldu.
Türk Sineması'nın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 2014 yılında Cushing sendromu teşhisi konulduktan sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ederek bir yılda 20 kilo verdi. Şoray'ın bu başarılı kilo verme sürecinin sırları merak konusu oldu.
CUSHING SENDROMU'NA YAKALANMIŞTI
2014 yılında Cushing sendromu nedeniyle vücudunun fazla kortizon üretmesi sonucu kilo alan Türkan Şoray, kemik erimesi sorunu yaşamış ve ayaklarında problemler ortaya çıkmıştı. Sol böbrek üstü bezi alındıktan sonra beyin ameliyatı geçiren usta oyuncu, 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi ve eski formuna kavuştu.
Şoray'ın kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemler ise şu şekilde sıralandı:
Unlu Gıdaları Azalttı, Tuzu Kesti: Türkan Şoray, beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaparak unlu gıdaları azalttı ve tuz tüketimini kısıtladı.
Porsiyonları Küçülttü: Oyuncu, porsiyon kontrolüne özen göstererek daha küçük ve dengeli öğünler tüketmeye başladı.
Meyve ve Tatlıya Sınırlama Getirdi: Şekerli gıdaları sınırlayarak meyve ve tatlı tüketimine ölçülü bir yaklaşım benimsedi.
HER SABAH VE AKŞAM YÜRÜYÜŞ
Düzenli Egzersiz Yaptı: Türkan Şoray, her sabah ve akşam olmak üzere günde toplamda 1 saatlik yürüyüş pratiği yaparak düzenli egzersizi yaşamına dahil etti.
Yüzme ve Aktif Hareket: Öğleden sonraları 20 dakika süren yüzme seanslarıyla aktif bir yaşam tarzını benimsedi.
KORTİZON KULLANANLARA ÖZEL 20 KİLO VERDİREN DİYET
Kahvaltı:
Ara Öğün:
Öğle Yemeği:
Ara Öğün:
Akşam Yemeği:
Ara Öğün (İhtiyaca Bağlı):
Ancak, bu öneriler genel bir çerçevedir ve kişisel sağlık durumunuz ve tercihleriniz göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneli veya beslenme uzmanı ile görüşmek önemlidir.