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Dünyaca ünlü oyuncu Marcia Cross’tan Filistin paylaşımı: Sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum

Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Cross, “Sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:54 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:54
Dünyaca ünlü oyuncu Marcia Cross’tan Filistin paylaşımı: Sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum

Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Marcia Cross, soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yaşattığı vahşete kayıtsız kalmadı.

Dünyaca ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Cross, çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum"

Ünlü oyuncu, Filistin'de yaşanan dehşeti tasvir edebilecek sözlerin olmadığını ve bu dehşete rağmen devam eden sessizliğin kendisini sağır gibi hissettirdiğini kaydetti.

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