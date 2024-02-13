Dünyaca ünlü oyuncu Marcia Cross’tan Filistin paylaşımı: Sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum"

Ünlü oyuncu, Filistin'de yaşanan dehşeti tasvir edebilecek sözlerin olmadığını ve bu dehşete rağmen devam eden sessizliğin kendisini sağır gibi hissettirdiğini kaydetti.