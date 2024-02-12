Kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyorsanız doktora koşun! Meğer kronik yorgunluğa yol açıyormuş

Uzman Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromunun son yıllarda görülme sıklığının hızla yaygınlaştığını belirtiyor. Beslenme ve yaşam şekline dikkat çekiyor. Şu uyarılarda bulunuyor:

Günde yedi sekiz saat uyumanıza rağmen yataktan dinlenememiş olarak kalkıyor, kendinizi çok halsiz ve mutsuz hissediyorsanız dikkat. Çünkü bu kronik yorgunluğun belirtisi olabilir.

HAZIR GIDA TÜKETMEYİN Toksinlerden kendinizi korumak için işlenmiş karbonhidrat ve şeker içeren paketli gıdalardan uzak durun. Cips, kraker, bisküvi yemeyin.

EN AZ 8 SAAT UYUYUN

8 saat deliksiz uyuyun. Çünkü uyku sırasında salgılanan melatonin vücudu temizleyip, dinlenmiş uyanmamızı sağlayan güçlü bir antioksidan hormondur. Melisa çayı ya da papatya çayı gibi rahatlatıcı çaylar tüketin.

SİGARA VE ALKOLDEN KAÇININ

Alkol ve sigaradan uzak durun. Kimyasal deterjanlar, florlu diş macunları ve parfüm gibi kozmetiklerden mümkün olduğunca uzaklaşın.