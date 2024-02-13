Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatı ve kariyeri...

Erkan Özerman, Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok prestijli etkinliğin tasarımını ve organizasyonunu üstlendi. Özellikle moda dünyasında markaların lansmanlarından, defilelere kadar birçok önemli etkinlikte imzası bulunan Özerman, sektörde saygın bir konuma sahipti. İşte Özerman hakkında tüm merak edilenler...
ERKAN ÖZERMAN NEDEN VEFAT ETTİ?
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.
Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Özerman bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.
ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?
Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.