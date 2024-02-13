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Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatı ve kariyeri...

Başarılı Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman'ın hayatını kaybettiği haberinin ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman neden vefat etti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 17:56 Güncelleme 13 Şubat 2024, 18:01
Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatı ve kariyeri...

Erkan Özerman, Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok prestijli etkinliğin tasarımını ve organizasyonunu üstlendi. Özellikle moda dünyasında markaların lansmanlarından, defilelere kadar birçok önemli etkinlikte imzası bulunan Özerman, sektörde saygın bir konuma sahipti. İşte Özerman hakkında tüm merak edilenler...

ERKAN ÖZERMAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Özerman bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.



Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.



1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

Eğlence dünyasının sevilen isminden acı haber! 86 yaşındaki Erkan Özerman hayatını kaybetti! Best Model of Turkeyin kurucusuydu...Eğlence dünyasının sevilen isminden acı haber! 86 yaşındaki Erkan Özerman hayatını kaybetti! Best Model of Turkeyin kurucusuydu...
Eğlence dünyasının sevilen isminden acı haber! 86 yaşındaki Erkan Özerman hayatını kaybetti! Best Model of Turkey'in kurucusuydu...

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