Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatı ve kariyeri...

Erkan Özerman, Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok prestijli etkinliğin tasarımını ve organizasyonunu üstlendi. Özellikle moda dünyasında markaların lansmanlarından, defilelere kadar birçok önemli etkinlikte imzası bulunan Özerman, sektörde saygın bir konuma sahipti. İşte Özerman hakkında tüm merak edilenler...