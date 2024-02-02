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2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! "Her şeyin ilacı bence..." 6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti!

Berfu Yenenler, doğum sonrası dönemde gösterdiği olağanüstü çaba ile sadece altı ay içinde 16 kiloluk bir kilo kaybına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Genç anne, bu süreçte uyguladığı yöntemleri ve kilo verme tecrübesini geçmişte yapmış olduğu röportajlar aracılığıyla paylaşarak, birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Berfu Yenenler'in bu etkileyici başarısının arkasında disiplin, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi unsurlar yatıyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:17 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:17
2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! Her şeyin ilacı bence... 6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti!

Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da dünyaevine girmişti. Berfu Yenenler, hamilelik döneminin ardından ise sadece 6 ayda 16 kilo verdi. Berfu Yenenler'in geçmişte erdiği röportajlardan kilo verme sırlarını sizler için derledik. İşte ünlü fenomenin fit fomunun sırrı...

"BİR ANDA GİTMEDİ"

Yenenler, 2019 yılında verdiği bir röportajda doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı:

Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.

"13 KİLO ALDIM"

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.

"BİR HAFTA SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADIM"

İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.

Toplamda 16 kilo kaybını başaran Berfu Yenenler'in sırları arasında haftanın iki günü kick boks antrenmanı, hemen her gün 2 kilometre tempolu yürüyüş ve sabahları 20 dakika ip atlama gibi etkili egzersizler bulunuyor. Bu disiplinli spor programı sayesinde genç anne, birçok kişiyi kıskandırmayı başardı.

Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'i dünyaya getirdikten sonra evde uyguladığı özel bir antrenman programıyla formunu korudu.

Her gün 200 mekik, 100 yan mekik, 80 iç bacak hareketi, 80 kalça hareketi, 80 karın bükme çalışması ve 80 arka bacak antrenmanı yaparak sağlıklı bir yaşam tarzını benimsiyor.

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