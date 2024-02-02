2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! "Her şeyin ilacı bence..." 6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti!

Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da dünyaevine girmişti. Berfu Yenenler, hamilelik döneminin ardından ise sadece 6 ayda 16 kilo verdi. Berfu Yenenler'in geçmişte erdiği röportajlardan kilo verme sırlarını sizler için derledik. İşte ünlü fenomenin fit fomunun sırrı...

"BİR ANDA GİTMEDİ" Yenenler, 2019 yılında verdiği bir röportajda doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı: Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.