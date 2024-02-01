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Yaman'ın ölümü unutuldu Aliye kadroya dahil oldu! Ömer dizisinin hayranlarını şaşkına çevirecek transfer

Başrolünü Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı OGM Pictures imzalı "Ömer" dizisi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Yaman karakterini canlandıran Ahmet Haktan Zavlak'ın diziden ayrılmasının ardından, yeni bir isimle diziye renk katılmaya hazırlanılıyor...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 22:19 Güncelleme 01 Şubat 2024, 22:19
Yaman’ın ölümü unutuldu Aliye kadroya dahil oldu! Ömer dizisinin hayranlarını şaşkına çevirecek transfer

Yaman karakterinin acı veda sahnesiyle damga vuran 41. bölüm sonrasında, dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı işte Ömer dizisine katılan yeni isim...

Ahmet Haktan Zavlak'ın canlandırdığı Yaman karakterinin trajik ölümüne dair duygusal bir veda paylaşımında bulunan oyuncu, sıcacık bir aile ortamında çalıştığını ve gelecekte tekrar bir araya geleceklerine inandığını belirtti. Bu ani ayrılığın ardından dizi, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ömer dizisinin yeni bölümlerinde, Aliye karakteriyle ekranlara dönecek olan Oya Taşanlar, dizinin gidişatına yeni bir soluk getirecek.

Taşanlar'ın canlandıracağı Aliye karakterinin, İzzet karakteriyle ilgili önemli bir bağlantısı bulunacak.

İzleyiciler, bu yeni gelişmelerle birlikte dizinin nasıl bir hikaye evrimi geçireceğini merakla beklemeye başladı.

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda olduğu dizinin, Aliye karakteriyle birlikte nasıl bir ivme kazanacağı ve İzzet'in hikayesinde nelerin değişeceği ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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