Yaman’ın ölümü unutuldu Aliye kadroya dahil oldu! Ömer dizisinin hayranlarını şaşkına çevirecek transfer

Ahmet Haktan Zavlak'ın canlandırdığı Yaman karakterinin trajik ölümüne dair duygusal bir veda paylaşımında bulunan oyuncu, sıcacık bir aile ortamında çalıştığını ve gelecekte tekrar bir araya geleceklerine inandığını belirtti. Bu ani ayrılığın ardından dizi, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor.